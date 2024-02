Chi è Alessandro Orrei, tra i protagonisti di Mare Fuori 4

Chi è Alessandro Orrei, il giovane attore beneventano tra i protagonisti della quarta stagione di “Mare fuori” prodotta da Picomedia

Classe 1998, beneventano di origine… E’ Alessandro Orrei il giovane attore tra i protagonisti della quarta stagione di “Mare fuori” prodotta da Picomedia, dal 1 febbraio i primi 6 episodi su Raiplay e dal 14 febbraio in onda su Raidue.

Giovanissimo e talentuoso, Orrei interpreta Mimmo, un ragazzo che dopo gli eventi drammatici della precedente stagione è riuscito a lottare con i suoi demoni a trovare la forza di staccarsi dal mondo criminale. Un personaggio che vive una doppia vita tra dentro e fuori, che vive strati e strati di sofferenza e disperazione ma che per riconquistare l’amore della sua famiglia, della madre e dei fratelli e rimettere le cose a posto sarebbe disposto a tutto.

Prima di essersi diplomato, studiava recitazione da autodidatta, guardava un’infinità di film… imparava a studiarli, li analizzava, li riguardava e re-interpretava le scene.

Ha iniziato a studiare a Napoli poi a Roma, sia con coach di teatro che di cinema, ma ha messo piede sul set la prima volta in qualità di runner, assistente alla regia e segretario di produzione per circa due anni, fino al 2021. Da quel momento la sua vita cambia e viene scelto nella soap “Un posto al sole” (2021); subito dopo sarà Dilan nella serie tv Rai “Vincenzo malinconico, avvocato di insuccesso” (2021) diretto da Alessandro Angelini ed entra nel cast della seconda serie di successo “Mare fuori” (2021) per poi proseguire come protagonista nelle terza e quarta stagione. Verrà scelto, in seguito, come protagonista dello spettacolo teatrale Noi portato in scena al Teatro Totò di Napoli (2022) e sarà diretto nel cortometraggio The runner (2023) da Michael Trimm, regista americano di Orange Is The New Black. Alessandro Orrei è stato scelto, poi, come co-protagonista del film The End film che uscirà prossimamente su PrimeVideo e per un ruolo rilevante in una serie tv Rai accanto ad attori di spicco, ancora in preparazione.