ABB compra la maggioranza del fornitore di servizi di software Meshmind

ABB ha annunciato che ha concordato di acquisire la maggioranza del fornitore di servizi di software Meshmind per espandersi nel settore dell’IA

ABB ha annunciato che ha concordato di acquisire la maggioranza del fornitore di servizi di software Meshmind per espandere le sue capacità di ricerca e sviluppo in AI, IoT industriale e visione artificiale. Attraverso questa acquisizione, ABB integrerà talenti ingegneristici, conoscenze AI e software per formare un nuovo centro globale di R&D per accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni di automazione innovative all’interno della sua divisione di automazione di macchine (B&R).

“L’automazione e la robotica alimentate dall’IA hanno il potere di trasformare i settori, fornendo alle aziende una maggiore flessibilità e intelligenza in mezzo a importanti tendenze globali e sfide della forza lavoro”, ha affermato Sami Atiya, presidente di ABB Robotics e Discrete Automation Business Area.

“Attraverso questa acquisizione, accelereremo ulteriormente lo sviluppo delle nostre soluzioni software e AI per rendere l’automazione più adattabile e accessibile, consentendo alle aziende di tutte le dimensioni di diventare più resilienti”.

L’integrazione di circa 50 dipendenti di Meshmind espanderà la collaborazione con i team di B&R in una serie di progetti di R&D, inclusi sistemi di visione a deep learning, strumenti di ingegneria abilitati all’IA e sviluppo di app IoT, dal loro ufficio a Sarajevo, in Bosnia, che servirà come nuovo hub globale di B&R per lo sviluppo di AI e software. Non sono stati divulgati dettagli finanziari della transazione che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024.

“Questa acquisizione si basa sulla nostra relazione di successo con Meshmind per stabilire un nuovo centro globale di R&D per B&R”, ha affermato il presidente della divisione di automazione di macchine Joerg Theis. “Come parte del nostro ecosistema più ampio che include università, partner e startup, questo ultimo investimento rafforzerà la nostra capacità ed esperienza per creare soluzioni che rendano la vita più facile ai nostri clienti, aiutandoli a plasmare il futuro delle loro industrie”.