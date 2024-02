Taylor Swift nella storia: conquista il quarto Grammy per il miglior album

Taylor Swift conquista il quarto Grammy come ‘Miglior album’ ed entra nella storia superando icone della musica internazionale come Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon

Ieri sera, durante la 66esima edizione dei Grammy Awards, Taylor Swift è entrata ufficialmente nella storia. L’interprete di ‘Anti-Hero’ ha conquistato per la quarta volta il titolo di ‘Miglior album dell’anno’, quello considerato più rilevante, superando, di fatto, icone della musica internazionale come Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, fermi a tre. Dopo Fearless (2010), 1989 (2016) e Folklore (2021) anche Midnights ha conquistato l’Academy.

Accanto all’importante traguardo, Swift ha portato a casa anche il suo tredicesimo Oscar della musica per il ‘Miglior album pop dell’anno’. Durante il ritiro del premio, la cantante ha colto l’occasione per annunciare direttamente dal palco Crypto.com Arena di Los Angeles, l’uscita del suo nuovo album ‘Tortured Poets Department’ prevista per il prossimo 19 aprile.

L’arrivo del nuovo lavoro di Taylor Swift ha letteralmente fatto impazzire i fan, che hanno accolto la notizia con oltre dieci milioni di like al post Instagram.

CELINE DION PREMIA TAYLOR SWIFT

Tra le tante emozioni che ha riservato la serata, uno dei momenti più speciali è stato l’entrata sul palco di Celin Dion sulle note di ‘The Power of Love’. La star, lotta da anni con la sindrome della persona rigida, una malattia neurologica molto rara che negli ultimi tempi si è aggravata, allontanandola dal palcoscenico.

PREMIATE ANCHE BILLIE EILISH E MILEY CYRUS

Una serata all’insegna delle donne, quella degli ultimi Grammy Awards, che ha visto premiate anche Billie Eilish per la ‘Miglior canzone’ con ‘What Was I Made For?’ scritta per la colonna sonora del film ‘Barbie’ e Miley Cyrus, che ha ricevuto il riconoscimento di ‘Miglior disco dell’anno’, per la produzione del singolo e la registrazione.