Spero Bongiolatti online con il nuovo album “Silent Night”

Disponibile online in tutti i digital store “Silent Night”, il nuovo EP di Spero Bongiolatti, Tenore valtellinese con 20 anni di carriera alle spalle

Fuori “Silent Night”, il nuovo EP di Spero Bongiolatti. Di ritorno da una stimolante tournée di concerti in Polonia, Svizzera e Francia, è da tempo attivo anche nella ricerca di nuovi talenti. Segue infatti, artisti Internazionali come vocal coach, mental coach e produttore discografico. Senza però trascurare il suo pubblico: “Per il prossimo anno sto lavorando a due progetti a cui tengo molto: il primo è dedicato al grande Ennio Morricone, compositore che adoro da sempre. L’altro è per Napoli, la mia città del cuore. Perché la canzone è’ Napoli”.

Spero Bongiolatti è un Tenore italiano specializzato nel Bel Canto che nel 2020 ha festeggiato i vent’anni di carriera. Inizia, infatti, giovanissimo la sua carriera in varie trasmissioni televisive. Una su tutte “Carramba, che sorpresa!”. Grazie all’incontro con il Tenore Franco Corelli, però, troverà la sua vocazione nel canto lirico fino a diventare uno dei nostri rappresentati più apprezzati nel mondo. La sua dote naturale per il canto, unita ad un intenso percorso di studio, lo portano ad essere molto apprezzato all’estero dove è intensissima la sua attività concertistica come solista dove intrattiene il pubblico passando dall’Opera al Pop in modo elegante ed innovativo. Al suo attivo ha quattro album che gli hanno portato riconoscimenti discografici Internazionali come cantante e anche in qualità di autore e compositore.

Video “Silent Night”: https://youtube.com/shorts/wKsOLVaSMWw?si=lVbgjgMUrQvN3ULe