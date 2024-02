Ninni nelle radio e online con il singolo “Suonno”

“Suonno” di NINNI affronta il tema dell’amore, un tema molto attuale che si colloca in un preciso momento storico in cui gli accadimenti non lasciano spazio a pensieri diversi

Ninni, nome d’arte di Luca Caligiuri, è come un vulcano in piena, non si ferma mai ed è sempre pronto a stupirvi con nuovi brani e melodie.

“Suonno” è l’ultima creazione pubblicata prima su Youtube e su Spotify. Questo nuovo brano è “semplicemente una canzone per chi crede nell’amore, quello vero in cui ci sono due persone libere di essere sé stesse, con rispetto reciproco e senza paure. Un amore non violento, né possessivo, né manipolatore”.

Un tema molto attuale che si colloca in un preciso momento storico in cui gli accadimenti non lasciano spazio a pensieri diversi, l’amore è Amare senza possessioni, senza gelosie, senza costrizioni. L’amore è libertà, solo l’amore salverà il mondo, l’amore è “ ‘o pietto scuncecat, me trase doce ‘npietto, resta abbracciata a me”.

Tre accordi e una strofa che diventa ritornello e un ritornello che diventa strofa.

Credits:

Autore e Compositore: Luca ‘Ninni’ Caligiuri

Registrato, mixato, masterizzato, prodotto, arrangiato, da Luca ‘Ninni’ Caligiuri at his Home Sweet Home Studio in Napule.