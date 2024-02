Mestruazioni prima dei 13 anni associate a rischio di diabete di tipo 2

L’inizio delle mestruazioni prima dei 13 anni è risultato associato a un aumento del rischio di sviluppare in seguito il diabete di tipo 2 e ictus dopo i 65 anni

L’inizio delle mestruazioni prima dei 13 anni è risultato associato a un aumento del rischio di sviluppare in seguito il diabete di tipo 2, così come a un aumento del rischio di ictus prima dei 65 anni, secondo quanto rilevato da una ricerca pubblicata sulla rivista BMJ Nutrition Prevention & Health.

La prevalenza del diabete e delle sue complicanze è in aumento tra i più giovani e, allo stesso tempo, si sta abbassando l’età in cui compare il primo ciclo mestruale, che nelle ragazze viene spesso utilizzata come indicatore del momento della pubertà per esplorare l’associazione tra lo sviluppo puberale dell’adolescente e il successivo rischio di malattia.

«L’età precoce all’inizio delle mestruazioni può essere uno degli indicatori precoci della traiettoria della malattia cardiometabolica nelle donne. Una possibile spiegazione è un’esposizione agli estrogeni per periodi di tempo più lunghi, e il menarca precoce è stato associato a livelli di estrogeni più elevati» hanno scritto gli autori dello studio.

Maggior rischio di diabete e ictus al diminuire dell’età del primo menarca

Lo studio, che ha analizzato i dati della National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) protrattasi dal 1999 al 2018, ha incluso più di 17mila donne di età compresa tra 20 e i 65 anni, ognuna delle quali aveva riferito a quale età aveva avuto il primo ciclo mestruale.

Al 10% delle donne coinvolte nello studio era stato diagnosticato il diabete di tipo 2 e l’11% aveva qualche forma di malattia cardiovascolare. Dopo gli aggiustamenti per età, razza/etnia, istruzione, parità, stato della menopausa, storia familiare di diabete, abitudine al fumo, attività fisica, consumo di alcol e indice di massa corporea, rispetto alle donne con il primo ciclo mestruale all’età di 13 anni (l’età media in questa popolazione), quelle con il ciclo a un’età ≤ 10 anni avevano un rischio significativamente maggiore di avere il diabete di tipo 2 (odds ratio 1,32, P=0,03 per il trend).

Il maggior rischio variava a seconda dell’età del primo ciclo mestruale, ed era più elevato del 32%, 14% e 29% rispettivamente alla comparsa del ciclo mestruale all’età di 10 anni o prima, 11 anni e 12 anni.

Dopo aver tenuto conto di altri potenziali fattori che potevano influire sui risultati, ricercatori hanno anche scoperto che le donne con diabete e giovane età al loro primo ciclo mestruale avevano un rischio maggiore di ictus, che era più che raddoppiato in quelle con meno di 65 anni, diabetiche e con le prime mestruazioni all’età di 10 anni o prima. Il rischio si riduceva all’aumentare dell’età del primo ciclo, pari all’81%, 32% e 15% rispettivamente all’età di 11, 12 e 14 anni.

Una meta-analisi ha suggerito che gli ormoni sessuali endogeni svolgono un ruolo importante nella patogenesi del diabete. Studi condotti sia su uomini che su donne mostrano che la globulina legante gli ormoni sessuali, il testosterone e l’estradiolo biodisponibili e alti livelli plasmatici di estradiolo sono tutti associati alla resistenza all’insulina e ai livelli di glucosio indipendentemente dall’adiposità. In termini di esiti cardiometabolici correlati al diabete, un’età precoce al menarca nelle donne può contribuire a un aumento del rischio di sindrome metabolica, che è associata a un aumento del rischio di malattia cardiovascolare.

«Pertanto, l’associazione positiva dell’età precoce al menarca con il diabete di tipo 2 e con le complicanze cardiovascolari correlate al diabete osservata in questo studio potrebbe essere spiegata dal prolungamento dei potenziali effetti di inibizione degli estrogeni sulla segnalazione dell’insulina e dal suo ruolo nella resistenza delle cellule all’insulina» hanno spiegato gli autori.

«Le donne con mestruazioni precoci hanno maggiori probabilità di avere il diabete di tipo 2 rispetto a quelle che le hanno a 13 anni. Tra le donne giovani e di mezza età con diabete, un’età precoce del menarca è associata alla progressione della malattia fino all’ictus prematuro» hanno concluso. «Questi risultati supportano la possibilità che l’età del menarca possa essere incorporata nelle strategie per la prima infanzia per prevenire il diabete e la progressione delle sue complicanze del diabete».

Il peso influenza la comparsa del primo ciclo mestruale

«L’inizio della pubertà è direttamente correlato al peso, alla massa corporea e all’ormone leptina» ha spiegato Julie Quinlivan, professore clinico aggiunto presso l’Institute for Health Research dell’Università di Notre Dame in Australia, non coinvolta nello studio. «Rispetto all’inizio del secolo scorso la massa corporea dei bambini è considerevolmente più alta. Questo è uno dei principali fattori che determina la pubertà precoce, che a sua volta programma l’organismo all’insorgenza in futuro di ipertensione, diabete e tutta una serie di complicanze vascolari»

Le mestruazioni iniziano in genere due anni dopo che il seno inizia a svilupparsi, che è considerato l’inizio della pubertà. La ricerca suggerisce che questa insorgenza è diminuita di circa 3 mesi per ogni decennio tra il 1977 e il 2013. Allo stesso modo si è abbassata anche l’età delle primo ciclo mestruale.

Referenze

