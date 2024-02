La mostra International Surrealism Now al via in Portogallo

Il surrealista Santiago Ribeiro ha trovato il Palácio de Mafra, alla Scuola d’Armi per la mostra d’arte Surrealism Now 2024

International Surrealism Now aprirà al pubblico dal 5 al 17 febbraio 2024 al Palácio de Mafra alla Scuola d’Armi in Portogallo con 125 artisti, 52 paesi. Dopo aver già attraversato le città di Lisbona, Porto, Setúbal, Amadora, Lousã, Aveiro, Coimbra, Museo Conimbriga

e nel palazzo del Castello Medievale di Ega. Nel 2010 nasce il movimento Surrealism Now, organizzato dalla Fondazione Bissaya Barreto.

Questo progetto innovativo è presentato da Santiago Ribeiro, pittore surrealista portoghese, impegnato a promuovere il Surrealismo del XXI secolo, attraverso mostre presentate negli ultimi 14 anni in varie parti del mondo.

L’artista surrealista portoghese Santiago Ribeiro è il mentore e promotore della più grande mostra surrealista globale del 21° secolo, International Surrealism Now, il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo, oltre che a Berlino, Mosca, New York, Dallas e in diverse mostre a Los Angeles. , Mississippi, Indiana, Denver, Varsavia, Saint Nantes, Parigi, Londra, Vienna, Pechino, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Montenegro, Romania, Giappone, Taiwan, Brasile, Minsk, Nuova Delhi, Jihlava (Repubblica Ceca) e Caltagirone in Sicilia e diverse città del Portogallo. Times Square, a New York, negli Stati Uniti, ha pubblicato più volte informazioni sulla sua mostra e i collezionisti hanno raccolto le sue opere in molti paesi.

Il Palazzo Nazionale di Mafra, noto anche come Convento di Mafra, è un monumento nazionale portoghese, situato a Mafra, in Portogallo. È classificato Monumento Nazionale dal 1907 e iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 2019. Fa parte del complesso culturale noto come Palazzo Reale di Mafra, costituito dal palazzo, che comprende la basilica (con set di 6 organi e 2 carillon) e la biblioteca, il convento e gli istituti scolastici, Jardim do Cerco e Tapada.