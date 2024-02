Dati AGIMEG, confermata la crescita del settore gioco nel 2023

Il 2023 da poco concluso è stato l’anno di consacrazione del settore del gioco d’azzardo online. Secondo i dati diffusi da AGIMEG, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, dopo aver elaborato i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questo settore ha registrato un picco di crescita nel mese di ottobre, ma l’intero anno ha prodotto numeri in aumento.

Da quando il gambling ha conquistato il mercato online, infatti, molti più giocatori hanno avuto modo di praticare questa attività ludica. È cresciuto il numero delle piattaforme di casinò online, nelle quali è possibile cimentarsi in varie tipologie di gioco come la roulette, il blackjack, le slot machine, il poker e molti altri giochi di carte. Ed anche i portali come Scommessesulweb permettono di offrire la migliore esperienza di gioco agli utenti che si registrano, a base di pronostici delle partite e news sul mondo del gambling.

Gioco online: i dati AGIMEG 2023

I dati AGIMEG 2023 hanno permesso di comparare i numeri del settore del gioco con quelli dell’anno precedente. È così che la crescita del settore viene mostrata con evidenza empirica: nel solo mese di ottobre, il gambling ha registrato un incremento dei ricavi pari al 17%.

Ne consegue che ad aumentare è stata anche la spesa totale nel gioco online. Ad ottobre 2023, è stata quasi raggiunta la cifra di 211 milioni di euro per i casinò online. Ma numeri da capogiro riguardano anche le scommesse virtuali in agenzia, con specifica preferenza in favore del calcio e dell’ippica: nel 2023 la spesa è arrivata a 416 milioni di euro, registrando una crescita del 260%.

In particolare, la provincia di Napoli è quella che ha effettuato la spesa più alta (68,9 milioni di euro), seguita da Roma (28,8 milioni di euro) e con Milano al terzo posto (23,4 milioni di euro). Seguono Palermo (20,4 milioni di euro), Torino (16,9 milioni di euro), Caserta (15,7 milioni di euro), Bari (12,5 milioni di euro), Salerno (12 milioni di euro), Catania (9,8 milioni euro) e Lecce (6,3 milioni di euro).

Gioco online: i dati AGIMEG 2021-22

L’evoluzione del mercato del gambling si mostra appieno se si comparano i dati 2023 con quelli dei due anni precedenti, il 2021 e il 2022. Chiaramente le cause della crescita sono varie, ma prime fa tutte è la pandemia e l’obbligo di rimanere a casa, che ha stimolato più persone a giocare online.

Un altro motivo che ha contribuito al successo del comparto del gioco online su quello fisico è stata l’introduzione dei bonus e delle promozioni ad opera delle piattaforme di gioco online. Ogni operatore, infatti, mette a disposizione degli utenti dei bonus in fase di registrazione e nel corso delle partite (bonus di benvenuto, bonus senza deposito e bonus free spin, tra i principali): in questo modo, gli operatori di gioco online hanno avuto più occasioni per fidelizzare e attrarre nuovi clienti.

Tornando ai dati, i primi sei mesi del 2023, rispetto al primo semestre 2022, hanno segnato un record di percentuali di crescita: l’elaborazione dei dati ad opera di AGIMEG ha evidenziato un incremento dei conti di gioco online del +18%, per un totale di 17,8 milioni di conti gioco online, con un aumento dei giocatori del 17,8%.

Un’impennata enorme se si pensa che solo l’anno prima, nel 2021, l’ADM aveva registrato una spesa per il gioco online in Italia di 3,7 miliardi di euro.

Nello specifico, la crescita ha interessato la spesa nei casinò online, che nei primi sei mesi del 2023 è cresciuta del +19,3% rispetto al 2022.

Gambling: i migliori operatori 2023

Per quanto riguarda gli operatori di gioco, sia online che offline, quello che ha ottenuto la maggiore fetta di mercato sulla spesa è la Lottomatica, cresciuta del 42,3% nel 2023. Il gradino poco sotto del podio è occupato da Sisal, cresciuta dell’11,8%, e al terzo posto si piazza Snaitech con +2,7%.

Tutti gli altri principali operatori che si sono divisi il mercato delle scommesse sportive online nel 2023 hanno chiuso l’anno con quote di mercato sulla spesa che partono dal 12,06% fino allo 0,04%. In generale, comunque, il settore delle scommesse sportive online ha registrato una crescita della spesa del 12,5% rispetto al 2022, che corrisponde a 1,5 miliardi di euro.

Gioco online: prospettive per il futuro

Rimane ormai certo il fatto che il settore del gioco in Italia non arresterà la sua corsa, in virtù di tutti questi dati che confermano la sua curva di crescita netta nel corso del 2023. L’ascesa che ormai lo coinvolge lo inserisce all’interno di una crescita graduale ma continua. Il merito è e sarà delle tecnologie sempre più innovative e immersive che donano al gioco online, rispetto al suo alter ego fisico, tutte quelle caratteristiche che amplificano l’esperienza degli utenti.