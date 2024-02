“A Spasso Con Te” su Rai 3 c’è Massimo Popolizio

“A Spasso Con Te” c’è Massimo Popolizio: l’attore e regista protagonista della puntata di oggi su Rai 3, con Fiamma Satta

Massimo Popolizio è il protagonista della puntata di “A Spasso Con Te”, la rubrica di Fiamma Satta all’interno di “Geo”, il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda lunedì 5 febbraio su Rai 3 dalle 16.10.

L’attore e regista teatrale spinge la sedia a rotelle di Fiamma in una passeggiata romana nei luoghi della sua infanzia e della sua formazione. Nel quartiere Monteverde, tra la scalinata di via Fonteiana, la parrocchia di San Pancrazio, Villa Pamphili e il Gianicolo con i racconti legati alla sua famiglia e al suo lavoro, ricordando le iniziative culturali e i primi spettacoli teatrali in oratorio, parlando del suo mestiere di attore e spiegando il valore della passione per il Teatro.

In “A Spasso Con Te” la giornalista e scrittrice Fiamma Satta ha chiesto ad alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro cari raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo sul paesaggio, sull’arte e sulla vita. “A Spasso Con Te” è il racconto della disabilità fatto con il sorriso, senza pietismi né eroismi.