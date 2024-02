Previsioni meteo 4 febbraio 2024: ancora tempo stabile e clima mite

Le previsioni meteo di oggi, domenica 4 febbraio 2024: anticiclone protagonista ma la prossima settimana potrebbe arrivare un’irruzione di aria fredda

Il primo weekend di febbraio si è aperto con condizioni meteo stabili e clima mite nelle ore centrali del giorno su tutta l’Italia grazie alla presenza costante dell’anticiclone. Nella giornata di oggi e anche in quella di domani lo scenario resterà immutato, e continueremo ad avere una forte escursione termica, con gelate notturne nelle zone di pianura specie al Centro-Nord. Sul finire della prima decade di febbraio l’anticiclone potrebbe cedere e lasciare il posto ad un flusso più perturbato e via via più freddo. Sembra abbastanza probabilmente il ritorno dell’atlantico che porterebbe condizioni meteo sicuramente più perturbate sulla nostra Penisola. Masse d’aria via via più fredde potrebbero poi riportare anche la neve ma qui siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 4 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori schiarite sui settori adriatici. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo nuvolosità bassa lungo le coste. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .