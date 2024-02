Pablonorex torna sulla scena musicale con “I brividi”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “I brividi”, il nuovo singolo di PABLONOREX per La CROCE e distribuito da Believe

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “I brividi” (https://bfan.link/i-brividi), il nuovo singolo di PABLONOREX per La CROCE – etichetta che fa parte di Right Combo Mastas’ Entertainment – e distribuito da Believe.

Il rapper italo-uruguayo classe 1979 ha una discografia ricca di collaborazioni di prestigio, tra cui quelle con Zampa, Jack the Smoker, Zethone, Eta e OTHELLOMAN, oggi anche suo manager e discografico. Proprio l’incontro con quest’ultimo, ha contribuito a interrompere la pausa artistica di PABLONOREX che, dopo qualche anno senza pubblicare musica, torna con questo nuovo singolo.

Non a caso, il brano racconta il rapporto tra il rapper e la musica, la loro crescita insieme, dall’adolescenza all’età adulta. “Come in una storia d’amore lunga una vita – racconta l’artista – nonostante le vicissitudini, il legame rimane una costante indissolubile che cresce e si rafforza: malgrado le difficoltà incontrate in un saliscendi di emozioni contrastanti, di situazioni fuorvianti, dubbi, separazioni e ritorni, io e la musica non abbiamo mai perso realmente contatto”.

“I brividi” è un pezzo di rap classico, con un ritornello melodico cantato da Ciopi. Il produttore musicale del brano è Menevolt, mentre il mix e il master sono a cura di Bassi Maestro.

Pablo Sebastian Chavez Mandressi, in arte PABLONOREX, nasce a Montevideo (Uruguay) nel 1979. I genitori, per allontanarsi dalla dittatura militare al potere in quegli anni, si trasferiscono in Italia alla fine del 1982 passando da Montevideo a una provincia italiana, in Trentino, da cui provenivano dei loro antenati, a loro volta scappati durante il fascismo. Pablo fatica a integrarsi in questa nuova realtà ma durante le scuole superiori viene folgorato dalla cultura hip hop, da tutte le sue discipline, ma in particolare dal writing e dal rap. Nel ’95 fonda il gruppo SLS (Smuovi La Scena) con l’amico fraterno Eta e nel ’97 i due incidono il demo “Spinti dall’Istinto” prodotto da Lord Hazy (Zonablu) con il supporto del collettivo Netcrew di cui fanno parte Nicky, Devilio, Rodi, OTHELLOMAN e altri. Per Netcrew partecipa nel ’98 ai mixtape “Netcrew directory 1” e “Netcrew directory 2”. Nel ’99 incide “Pensavi d’esser forte 2000” con Eta, Zampa e Jap per l’album “La coscienza delle parole” di Zonablu. Nel 2003 produce l’EP “Underground zero” come rapper del gruppo Altropianeta. Nel 2004 crea l’Altropianeta_rec studio, in cui cura la registrazione di molti artisti (tra cui Zampa & Jack The Smoker, Jap). Nel 2004 collabora con il produttore spagnolo Jayder al pezzo “Nella giungla”. Nel 2007, dopo oltre un decennio di hip hop underground, tra live, studio e collaborazioni, il duo Eta e Norex pubblica il primo disco ufficiale: “Più passione” (La Suite records / Self) con featuring di Jack the Smoker, Zampa, Jap e Principe. Nel 2017 Pablo inizia a concepire il suo primo disco da solista, cercando il sound giusto mentre ne studia concept e rime. Il disco inizierà a prendere forma nel 2019 sulle produzioni musicali di Menevolt. Nel 2022 arriva la firma per il management 71417Mngmnt e nel 2023 per l’etichetta La CROCE, due realtà fondate da OTHELLOMAN