Nuovo Cda Fondazione Italia Digitale in maggioranza femminile

Insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Italia Digitale. Come da statuto, il CdA resterà in carica per i prossimi tre anni, fino a gennaio 2027. Tra i membri, tre le conferme: Francesco Di Costanzo, Presidente della Fondazione Italia Digitale; Annalisa D’Errico ed Enrico Gori. Due i nuovi ingressi: Ilaria Ricci e Valeria Maria Fazio.

Il CdA è dunque composto a maggioranza da donne. Un elemento di novità che il Presidente Francesco Di Costanzo ha colto con grande favore: “Siamo contenti che il Consiglio Generale abbia dato fiducia a colleghe e colleghi di grande professionalità e competenza. La Fondazione cresce, aumentano i partner, le attività e il coinvolgimento di professionalità e figure importanti del mondo delle istituzioni, delle imprese, dell’innovazione. Nasce una squadra di alto profilo che lancia inoltre un messaggio importante in materia di contrasto al divario di genere, anche nel solco tracciato dall’Unione Europea e con l’obiettivo di essere portatori di valori e modelli positivi in una società in costante cambiamento. Ci aspettano sfide importanti, continua il nostro lavoro quotidiano sulla cultura e le policy del digitale”.

Nel corso della seduta del CdA sono inoltre state approvate le linee economiche e di attività della Fondazione Italia Digitale per il 2024, precedentemente già votate dal Consiglio Generale. È stata altresì varata la nomina di Davide D’Arcangelo come Segretario Generale e di Chiara Restuccia nel team di segreteria e organizzazione. Confermati i ruoli già attivi per Livio Gigliuto (Direttore Generale), Francesco Nicodemo (Direttore Editoriale), Antonio Mazzei (Responsabile Amministrativo), Benedetta Gori (Responsabile Segreteria e Organizzazione), Fabio Malagnino (Coordinatore programma Festival Digitale Popolare), Luigi Tucci (Direttore Eventi), Christian Tosolin (Direttore digitalepopolare.it), Marco Bani (Coordinatore contenuti e progetti), Salvatore De Grazia (Revisore).