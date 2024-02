Micromobilità Sharing: TIER e Dott uniscono le forze per formare il principale operatore di micromobilità condivisa in Europa

TIER e Dott hanno annunciato un accordo per unire le due società e formare il principale operatore di micromobilità in Europa. L’entità congiunta continuerà a operare con i marchi TIER e Dott, coniugando le competenze per fornire agli utenti e alle città un servizio sicuro e affidabile e creando il principale operatore di mobilità condivisa in Europa.

La transazione è soggetta a diverse condizioni e sarà effettiva solo al loro adempimento e alla chiusura dell’operazione, che ci si attende essere entro 2 mesi da questo annuncio.

Insieme, le due società generano un fatturato combinato di 250 milioni di euro e supportano oltre 125 milioni di viaggi all’anno in più di 20 Paesi. Con attività nelle principali città del mondo, tra cui Berlino, Bruxelles, Dubai, Helsinki, Londra, Madrid, Parigi, Roma, Tel Aviv e Varsavia, l’azienda sarà ben posizionata per essere profittevole e sostenere la transizione verso un trasporto più sostenibile.

L’operazione sarà sostenuta da un mix di azionisti esistenti di TIER e Dott – tra i quali figurano Estari, M&G, Prosus Ventures, Novator e White Star Capital e con Mubadala Capital e Sofina alla guida – che stanno investendo 60 milioni di euro in azioni per sostenere la visione a lungo termine dell’azienda.

La società, con sede a Berlino, beneficerà dell’esperienza dei fondatori e della leadership di TIER e Dott: Lawrence Leuschner come Presidente, Henri Moissinac come Amministratore Delegato (Chief Executive Officer), Maxim Romain come Direttore Operativo (Chief Operating Officer) e Alex Gayer come Direttore Finanziario (Chief Financial Officer).

Il nuovo team condivide l’obiettivo di gestire le attività responsabilmente in ogni città:

– Per gli utenti: fornendo un servizio affidabile e amato dai cittadini nella loro vita quotidiana.

– Per le città: sostenendo gli obiettivi delle Amministrazioni di mobilità sostenibile, con un’integrazione rispettosa nello spazio pubblico.

– Per l’ambiente: offrendo un servizio rispettoso dell’ambiente, con basse emissioni e un approccio responsabile al ciclo di vita dei veicoli.

La nuova società combinata avrà la missione di fornire opzioni di trasporto sostenibile, per ridurre la congestione e l’inquinamento nelle aree urbane. L’obiettivo è ridurre l’uso dell’auto nelle città offrendo un servizio affidabile ed efficiente, ben integrato con il trasporto pubblico e con un impatto ambientale minimo. La nuova entità combinerà le esperienze da leader di mercato di entrambi i modelli operativi e incorporerà la tecnologia avanzata di ciascun servizio.

Gli utenti continueranno ad accedere ai veicoli TIER e Dott attraverso le rispettive app, con possibilità di una maggiore convergenza in futuro.