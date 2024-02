Linea Verde su Rai 1 oggi è tra Torino e la Val di Susa

Il programma Linea Verde in onda stamani su Rai 1 tra Torino e la Val di Susa: una puntata sulle tracce del cioccolato, le anticipazioni

Nel cuore dell’inverno cosa c’è di meglio di una tazza di cioccolata fumante? Nella puntata in onda domenica 4 febbraio alle 12.20 su Rai 1 “Linea Verde” si trova a Torino per assaporare questa “bevanda degli Dei” e scoprire perché questa città è da secoli una capitale mondiale del cioccolato. Peppone Calabrese e Livio Beshir raccontano gli artigiani e l’arte di trasformare il cioccolato con sapienza e passione. E dunque anche il gianduiotto, che è stato inventato proprio a Torino: un cioccolatino unico per la sua storia e la sua lavorazione che si basa su tre semplici ingredienti, il cacao, la nocciola e lo zucchero.

Peppone Calabrese, in città, farà anche visita ai ragazzi della scuola dei mestieri artigiani, e l’incontro con cioccolatieri, panettieri e pasticceri gli permetterà di scoprire come il futuro delle eccellenze enogastronomiche della Val di Susa sia tutto nelle loro mani.

Altra specialità del luogo è la focaccia di Susa e anche in questo caso si utilizzano, ancora oggi, i pochi e semplici ingredienti di sempre che regalano un prodotto unico con la stessa ricetta di 150 anni fa.

Il viaggio lungo la Val di Susa porterà poi Livio a scoprire il vino del Ghiaccio di Chiomonte, a vendemmiare gli ultimi grappoli e a conoscere le farine macinate a pietra di varietà di grano, coltivate su terreni recuperati che nascono dal sogno di un novello mugnaio.

Peppone incontrerà anche gli allevatori della valle, che con dedizione e amore portano avanti le loro tradizioni mentre Margherita Granbassi, in Val di Susa, seguirà la via Francigena per arrivare alla Sacra di San Michele, un luogo di straordinaria fede e bellezza.