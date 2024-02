L’architetta egittologa Corinna Rossi oggi a “Kilimangiaro” su Rai 3

Un viaggio tra le nuvole con il “Kilimangiaro” che torna oggi pomeriggio su Rai 3. Tra gli ospiti, l’architetta egittologa Corinna Rossi

L’architetta egittologa Corinna Rossi sarà ospite di Camila Raznovich nella puntata del “Kilimangiaro”, in onda domenica 4 febbraio alle 17.15 su Rai 3. Con lei si vedrà il video di una ricostruzione completa di una tomba di un faraone.

Ospite anche Vincenzo Levizzani, fisico e dirigente di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna, con il quale si farà un vero e proprio viaggio tra le nuvole, per capirne le differenze e analizzare come piove oggi e come pioverà in futuro. Al desk dei viaggiatori. Maria Iodice e Florina Pastore parleranno di un avvistamento nell’oceano che potrebbe essere il relitto dell’aereo di Amelia Earhart, scomparso quasi 87 anni fa.

Mario Tozzi è andato per il programma al Parco Archeologico di Paestum e Velia dove racconterà delle storie del passato da un punto di vista geologico. Molti saranno i filmati che i film-maker della trasmissione hanno realizzato in tutte le parti del mondo. Si andrà dalla Nuova Zelanda fino a una zona della Sardegna chiamata Terra di Mezzo con Fabio Toncelli, e da Bali fino all’Islanda dove Gabriele Saluci è andato in cerca di aurore boreali.