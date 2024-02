Gabriele Lavia al Comunale di Ferrara con “Un curioso accidente”

Gabriele Lavia in scena al Teatro Comunale di Ferrara dal 4 al 6 febbraio con lo spettacolo intitolato “Un curioso accidente”

Gabriele Lavia firma la regia e interpreta con Federica Di Martino la divertente commedia degli equivoci scritta da Carlo Goldoni nel 1760. Tra le più tradotte e rappresentate all’estero, Un curioso accidente nasce da un fatto realmente accaduto in una città olandese e riferito a Goldoni a Venezia. «…non è che un fatto vero, verissimo, accaduto, non ha molto tempo, in una città di Olanda. Mi fu raccontato da persone degne di fede in Venezia al Caffè della Sultana, nella Piazza di S. Marco, e le persone medesime mi hanno eccitato a formarne una Comica rappresentazione – scrive l’autore nella prefazione -. Il puro fatto, nella maniera colla quale mi venne esposto, era di tal maniera circostanziato, che quantunque vero, parea inverisimile, e tutta la mia maggiore fatica fu di renderlo più credibile, e meno romanzesco. Tanto è vero, che si danno delle stravaganze in natura, che non sono trattabili sulla Scena, perché contrarie troppo ai caratteri conosciuti, o eccedenti nell’ordine della condotta ordinaria degli uomini!».

Al centro degli equivoci ci sono gli amori incrociati e fraintesi. Filiberto, ricco mercante olandese, ospita in casa propria Monsieur de la Cotterie, un giovane e squattrinato ufficiale ferito in guerra che si innamora, ricambiato, di Giannina, la figlia di Filiberto. La ragazza però, di fronte ai sospetti del padre e temendo che questi possa non essere favorevole alla loro unione, gli rivela che Monsieur de la Cotterie è sì innamorato, ma di un’altra fanciulla. Il mercante quindi, credendo di fare una buona azione, decide di spendersi in tutto e per tutto per aiutare il giovane a coronare il suo (fasullo) sogno d’amore… gli ingredienti per una catena di equivoci perfetta.

«Un “accidente” è qualcosa che si augura, in genere, a un “nemico” o

a qualcuno che ci sia particolarmente antipatico, addirittura odioso – scrive Gabriele Lavia nelle note di regia -. “Che ti venga un accidente!” Si dice.

Qui, l’accidente è “curioso”.

Non è nemmeno “strano”.

E d’altra parte l’autore non lo fa accadere in Italia, dove, probabilmente

l’accidente sarebbe stato non curioso ma “scandaloso”.

Forse addirittura censurato!

Una “figlia” sposa, di nascosto, un “soldato straniero”.

Senza dir niente in famiglia!

Persino oggi sarebbe un accidente molto “curioso”.

Addirittura sconveniente! Insomma, una brutta faccenda!

Che deve fare un “vecchio” padre di un mondo ormai “vecchio”?

E che “figlia” è questa? Che “donna” è questa?

È appunto, una Donna…Nuova…

Sia pure Olandese».

Un curioso accidente

Di Carlo Goldoni

con Gabriele Lavia, Federica Di Martino ed altri cinque attori

Regia Gabriele Lavia

Scene Alessandro Camera

Costumi Andrea Viotti

Produzione Effimera, Teatro di Roma, Teatro della Toscana

ORARI SPETTACOLO venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio alle 20,30, domenica 4 febbraio alle 16 al Teatro Comunale (corso Martiri della Libertà 5). Sabato 3 febbraio alle 18 Gabriele Lavia e la compagnia incontrano il pubblico al Ridotto del teatro. L’incontro è coordinato dal direttore artistico del teatro, Marcello Corvino.

BIGLIETTI da 8 a 32 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 10-13 e 16-19), giovedì mattina (ore 10-13) e domenica (ore 10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it, 0532.202675. Biglietti acquistabili sia sul sito del Teatro sia su Vivaticket.

