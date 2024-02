Boehringer sviluppa cura per la NASH basata sul silenziamento dell’RNA

Boehringer Ingelheim ha annunciato un accordo di collaborazione multitarget con la biotech cinese Suzhou Ribo Life Science e la sua unità svedese Ribocure Pharmaceuticals

Boehringer Ingelheim ha annunciato un accordo di collaborazione multitarget con la biotech cinese Suzhou Ribo Life Science e la sua unità svedese Ribocure Pharmaceuticals per sviluppare trattamenti a base di siRNA per la steatoepatite non alcolica (NASH) o associata a disfunzioni metaboliche.

Le società non hanno rivelato su quali obiettivi si concentreranno, né hanno fornito una ripartizione specifica dei termini finanziari dell’accordo. Tuttavia, hanno dichiarato che l’accordo potrebbe potenzialmente superare i 2 miliardi di dollari di valore, includendo il pagamento anticipato e le royalties, oltre alle milestone cliniche, normative e commerciali.

La NASH è una forma di malattia del fegato grassa non alcolica caratterizzata da infiammazione e danni alle cellule epatiche, spesso associati all’accumulo di grasso nel fegato. A differenza del fegato grasso semplice, la NASH può evolvere in condizioni più gravi, come la cirrosi e il cancro al fegato. Storicamente, è stato difficile sviluppare trattamenti efficaci per la NASH e il campo è disseminato di numerosi fallimenti di alto profilo. Tuttavia, esiste una pipeline limitata ma costante di candidati che continuano a essere esplorati.

Søren Tullin, vicepresidente senior e responsabile globale della ricerca sulle malattie cardiometaboliche di Boehringer Ingelheim, ha dichiarato in un comunicato che la partnership con Ribo è in linea con gli sforzi dell’azienda per “affrontare la natura interconnessa” delle malattie cardiovascolari, renali e metaboliche (CRM). “Il nostro obiettivo è sviluppare la prossima ondata di farmaci innovativi che porteranno a un guadagno di salute olistico per i pazienti”, ha dichiarato Tullin.

Boehringer Ingelheim sarà ora in grado di sfruttare la piattaforma proprietaria RIBO-GalSTAR di Ribo, che consente lo sviluppo e la somministrazione di terapie a base di siRNA in grado di colpire specificamente i geni nelle cellule epatiche. RIBO-GalSTAR associa al trattamento con siRNA una componente di N-acetilgalattosamina, che facilita l’ingresso dell’agente terapeutico nelle cellule epatiche e “può determinare un arricchimento altamente specifico e duraturo del siRNA negli epatociti”.

Altri accordi nella NASH

L’accordo di mercoledì con Ribo arriva più di sei anni dopo che Boehringer Ingelheim aveva firmato un altro accordo sull’interferenza dell’RNA con Dicerna Pharmaceuticals, anch’esso mirato alla NASH. Nel maggio 2021, Dicerna ha annunciato che un candidato siRNA chiamato DCR-LIV2 coniugato con un ligando mirato agli epatociti è stato accettato da Boehringer per lo sviluppo, ma da allora quest’ultima azienda non ha annunciato alcun aggiornamento sui suoi progressi. Successivamente, nel novembre 2021, Novo Nordisk ha acquisito Dicerna in una transazione da 3,3 miliardi di dollari che ha dato a Novo accesso alla piattaforma RNAi di Dicerna.

Boehringer è anche partner di MiNA Therapeutics, biotech con sede in Massachusetts, per sviluppare una terapia a base di piccoli RNA attivanti per la NASH. Le società hanno annunciato un accordo nel novembre 2017.

Obesità al primo posto nella pipeline

Oltre alla NASH, la pipeline sulle malattie cardiometaboliche di Boehringer Ingelheim si occupa anche di obesità. Nell’agosto 2023, l’azienda ha annunciato l’avvio di tre studi di Fase III per un agonista duale del recettore del glucagone/GLP-1, il survodutide, per valutarne il potenziale di perdita di peso. Gli studi di fase avanzata fanno seguito ai promettenti dati di Fase II, che mostrano come survodutide sia in grado di ridurre il peso di quasi il 19% dopo 46 settimane di trattamento.

Survodutide è in fase di sviluppo anche per la NASH, per la quale l’azienda sta conducendo uno studio di Fase II a dose variabile.

Il portafoglio cardiometabolico di Boehringer Ingelheim è ancorato al trattamento del diabete di tipo 2 empagliflozin, che condivide con Eli Lilly. Nella relazione semestrale del 2023, l’azienda ha indicato che questa famiglia di prodotti ha generato un fatturato di oltre 3,8 miliardi di dollari.