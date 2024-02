Sgarbi se la prende con Conte: “Professore senza titoli dal curriculum pornografico”

Vittorio Sgarbi attacca Giuseppe Conte: “È un esempio di immoralità politica e di inadeguatezza culturale. Il suo curriculum è pornografico, come i concorsi universitari che ha vinto senza merito”

“Non ho bisogno di utilizzare lettere anonime, come fanno i suoi compagni di diffamazione, per dire che Giuseppe Conte è un esempio di immoralità politica e di inadeguatezza culturale. Come è diventato capo del partito di Grillo, per caso o per sbaglio, così è diventato professore senza titoli e senza merito, come dimostra il suo curriculum e la protezione baronale di cui si è avvalso”. Così Vittorio Sgarbi in una nota in cui spara a zero contro il leader del movimento 5 stelle Conte.

“REPORT DOVREBBE DEDICARE UNA PUNTATA ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA DI CONTE”

“Sono pronto a misurare le sue pubblicazioni con le mie per dimostrare sul piano qualitativo e quantitativo la sua inadeguatezza e la sua immoralità. Il suo curriculum è pornografico, come i concorsi universitari che ha vinto senza merito. Invito Report a fare uno dei suoi servizi sulla carriera universitaria di Giuseppe Conte. Ringrazio Sigfrido Ranucci per l’onore delle armi e anche per il suo interesse per i miei autisti, che gli consentono buoni ascolti. Ma volevo puntualizzargli, visto che nessuno mi ha chiesto di loro, che ve ne sono di estremamente riconoscenti per quello che hanno visto e appreso, naturalmente non intervistati e non ascoltati rispetto a piccoli mentitori arruolati da un mio ex assistente. E in realtà non come autisti, ma come assistenti provvisori”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE