Seishou presenta la nuova collezione di scarpe

Il brand di calzature di lusso Seishou, creato dai designer giapponesi Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki, ha partecipato all’edizione 105 del Pitti Immagine a Firenze, il più grande e importante evento dedicato alla moda uomo in Italia. Nelle settimane scorse Seishou ha presentato la nuova collezione di scarpe uomo in un pop up, allo stand B/20 del Padiglione centrale al piano terra.

Seishou ha portato in esclusiva a Firenze la sua ultima linea di calzature. In particolare, tre modelli, realizzati con lavorazioni differenti, hanno catturato l’attenzione dei visitatori:

Hopkins in colorazione rossa e camouflage , un approccio moderno alle scarpe da barca.

St. Louis , scarpe derby dalla costruzione tradizionale e dai materiali innovativi.

Suny, mocassini tradizionali in una nuova colorazione bordeaux.

L’idea alla base della linea di Seishou è quella di garantire calzature confortevoli, studiate appositamente nel loro design essenziale e nella loro struttura. Le scarpe, pensate per essere indossate in ogni occasione, sono disponibili sul sito di e-commerce www.seishou-jp.com , anche se per i nuovi modelli si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di vederli in vendita.

“Dopo il lancio della mia ultima linea di calzature, sono onorata di poter partecipare a questo grande evento della moda maschile italiana – fa sapere la designer Yuko Matsuzaki –. Ho disegnato queste scarpe sviluppando uno stile New Standard, in equilibrio tra classico e moderno, elegante e casual.”

Dalla lunga esperienza dei designer Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki nel settore calzaturiero, nasce Seishou: il nome del brand è una parola composta da due ideogrammi che assieme creano il concetto “cantare all’unisono”, a rappresentare l’unione tra il design giapponese, famoso per l’approccio comodo, essenziale e funzionale, e l’artigianato italiano di alta qualità. Queste caratteristiche formano la filosofia di Seishou: “Essential design made in Italy”.

L’azienda è coinvolta direttamente nello sviluppo delle calzature e la designer Yuko Matsuzaki, in particolare, partecipa attivamente al processo produttivo delle sue scarpe, interfacciandosi costantemente con gli artigiani dei laboratori Seishou.