Romeo Gigli Eyewear lancia al Mido l’attesa Limited Edition Tuareg

Romeo Gigli Eyewear presentare l’edizione limitata Tuareg, in anteprima mondiale al Mido di Milano, il prestigioso evento internazionale dal 3 al 5 febbraio 2024

Romeo Gigli Eyewear, all’apice dell’innovazione nell’universo dell’eyewear, è lieta di presentare con orgoglio l’edizione limitata Tuareg, in anteprima mondiale al Mido di Milano, il prestigioso evento internazionale dedicato all’eyewear, dal 3 al 5 febbraio 2024.

Questa attesa limited edition è una sublime opera d’arte, un capolavoro che trae ispirazione dal disegno originale dello storico Tuareg di Romeo Gigli, posizionandosi come un nuovo capitolo nella ricca storia del marchio. La campagna pubblicitaria, intrisa di raffinata ironia, si nutre dell’immaginario iconico degli anni ’90, sfidando gli schemi e attingendo a viaggi e culture distinte per assimilare e proporsi come portatrice di nuove simbologie ed emozioni. Una campagna che, attraverso la sua capacità di generare forte riconoscibilità e notorietà, ha trovato spazio su riviste di moda e quotidiani internazionali.

I Tuareg, realizzati con maestria in titanio e dotati di lenti Zeiss, si presentano in due affascinanti finiture: l’oro con acetato tartarugato con incollaggio verde solido oppure l’argento con acetato tartarugato nero con incollaggio rosso solido. Ogni esemplare, numerato e corredato da un certificato di autenticità, è un’opera d’arte unica.

Nel packaging, la nobiltà si fonde con l’eleganza attraverso un astuccio in ecopelle marrone con interno in velluto verde, impreziosito dal logo esterno a caldo. La pezzuolina in microfibra verde bosco con stampa a caldo del logo completa l’esperienza sensoriale.

Con questa nuova limited edition, composta da soli 150 pezzi per ogni colore, si celebra il Tuareg come un’icona senza tempo, incarnazione di stile e raffinatezza. Romeo Gigli Eyewear continua a scrivere la propria storia, fondendo maestria artigianale, design visionario e un’esperienza unica per gli amanti dell’eyewear di alta gamma.