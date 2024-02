PSA Mumbai primo terminal indiano 100% a energia rinnovabile

PSA Mumbai, terminal container indiano di proprietà del gruppo internazionale PSA, è il primo terminal container a energia rinnovabile al 100% in India

PSA Mumbai, terminal container indiano di proprietà del gruppo internazionale PSA, ha raggiunto un importante traguardo nel suo percorso di riduzione delle emissioni, diventando il primo terminal container a energia rinnovabile al 100% in India.

L’impianto fotovoltaico, che sarà ampliato a 10 MW entro giugno 2024, fornirà oltre il 75% del fabbisogno energetico di PSA Mumbai, con il resto dell’energia rinnovabile proveniente da Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) e altri fornitori.

Le emissioni equivalenti di CO2 del terminal saranno ridotte di circa 16.000 tonnellate all’anno e di oltre 350.000 tonnellate durante la sua vita.

O2 Power, una piattaforma di energia rinnovabile indiana di proprietà di EQT Infrastructure e Temasek, ha sviluppato e gestirà l’impianto fotovoltaico a Beed, Maharashtra, con un’espansione a Motala, Maharashtra. Gli impianti sono collegati a PSA Mumbai tramite l’infrastruttura MSEDCL esistente.

PSA Mumbai punta a una riduzione del 50% delle sue emissioni di carbonio entro il 2030. Altri importanti progetti in corso per raggiungere questo obiettivo includono la grande adozione di veicoli elettrici, tra cui l’introduzione di una flotta di gru a rulli gommati (RTGC) completamente elettrica per la sua fase 2 di sviluppo.

L’elettrificazione di tutte le RTGC esistenti nella fase 1 è in corso e dovrebbe essere completata entro il 2027. Il lancio imminente da parte di PSA BDP di e-trucks all’inizio del 2024 creerà un corridoio di trasporto green a zero emissioni a Nhava Sheva collegando i terminali, i CFS e le strutture dei clienti.

L’unione dell’energia rinnovabile di PSA Mumbai con l’esperienza di CFS e trucking di PSA Ameya e PSA BDP India è considerata una “soluzione unica sul mercato” e sottolinea l’impegno di PSA per le iniziative di trasporto sostenibile.

In un’intervista, Andy Lane, CEO di PSA Mumbai, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver messo in servizio il nostro impianto fotovoltaico e di aver conseguito una significativa riduzione delle nostre emissioni passando all’energia rinnovabile al 100%. Gli utenti della catena di approvvigionamento desiderano soluzioni di trasporto più ecologiche e sostenibili per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni: il completamento con successo di questa iniziativa e progetti come i presto consegnati etrucks sottolineano il nostro impegno nel soddisfare tali esigenze”.