Pemfigoide bolloso: buone risposte con la combinazione rituximab-omalizumab

Nelle persone affette da pemfigoide bolloso che non hanno risposto bene alla sola terapia con rituximab, l’aggiunta di omalizumab al trattamento può migliorare efficacemente gli esiti accelerando il tempo di remissione con una buona tollerabilità, come rilevato da un piccolo studio pubblicato in forma di research letter sulla rivista JAMA Dermatology.

Il pemfigoide bolloso è una malattia cutanea rara, cronica, infiammatoria e autoimmune che si verifica principalmente nelle persone di età compresa tra 50 e 70 anni. Nelle fasi iniziali presenta come sintomo principale un grave prurito accompagnato da lesioni eczematose o orticarioidi, seguite dalla comparsa di vescicole e bolle che si formano per lo più su pelle eritematosa ma possono anche presentarsi su una pelle apparentemente normale, insieme a papule infiltrate ed orticarioidi e placche o lesioni eczematose.

Il disturbo presenta un’elevata morbilità e mortalità, soprattutto nei soggetti con comorbilità comuni agli anziani, ma non esistono terapie approvate dalla Fda per questa patologia, ha affermato il primo autore Stephanie Le, dermatologa del dipartimento di dermatologia dell’Università della California a Davis.

«Il pemfigoide bolloso è generalmente considerata una malattia mediata dalle IgG, ma molti pazienti presentano anche livelli elevati di IgE circolanti totali, che sono stati collegati alle caratteristiche della malattia, comprese le vesciche» ha spiegato. «I nostri risultati suggeriscono che i trattamenti ideali per il pemfigoide bolloso, come rituximab e omalizumab, dovrebbero colpire entrambe le sottoclassi di immunoglobuline».

Uno studio su un piccolo campione di pazienti con malattia grave

I ricercatori hanno analizzato i dati delle cartelle cliniche elettroniche di pazienti adulti con pemfigoide bolloso trattati con la combinazione di rituximab e omalizumab presso la UC Davis tra il 2015 e il 2022. I 10 pazienti che hanno soddisfatto i criteri di selezione avevano un’età media di 62 anni, erano in gran parte di sesso femminile e di etnia bianca non ispanica. Tutti presentavano una malattia grave, con un punteggio medio iniziale del BP Disease Area index di 170, e tutti hanno applicato corticosteroidi topici su tutto il corpo per il trattamento.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto 1.000 mg di rituximab per via endovenosa nei giorni 0 e 15. Oltre a rituximab, sette pazienti hanno ricevuto omalizumab ad alte dosi per via sottocutanea (300 mg ogni 2 settimane) e tre omalizumab a basso dosaggio (300 mg ogni 4 settimane o 150 mg ogni 2 settimane).

Risultati superiori con i due farmaci combinati

Dopo una media di 2,1 mesi, tutti i pazienti nel gruppo omalizumab/rituximab ad alto dosaggio avevano raggiunto la remissione completa, mentre tutti quelli nel gruppo omalizumab/rituximab a basso dosaggio sono migliorati dopo una media di 13 mesi e nessuno ha raggiunto la remissione completa.

A 3 mesi tutti i partecipanti allo studio sono stati valutati come molto migliorati. Tutti e quattro i pazienti nel gruppo ad alto dosaggio di omalizumab che hanno ridotto gradualmente il dosaggio o la frequenza del farmaco sono andati incontro a riacutizzazioni entro 1-3 mesi, che si sono risolte quando hanno ripreso il trattamento.

Tra coloro che hanno raggiunto la remissione completa, 4 su 7 hanno richiesto una nuova dose di rituximab tra 6 e 16 mesi dopo. Il solo rituximab non ha consentito di raggiungere la remissione: tre pazienti hanno dovuto aggiungere omalizumab ad alte dosi. Tutti gli effetti avversi segnalati erano lievi.

Al momento non ci sono alternative approvate ai corticosteroidi

«In assenza di terapie approvate dalla Fda disponibili, nel pemfigoide bolloso i corticosteroidi rimangono la prima linea per le riacutizzazioni acute. Tuttavia il loro impiego prolungato è associato a molteplici effetti avversi, tra cui una maggiore suscettibilità alle infezioni, all’osteoporosi e al diabete» ha sottolineato Le.

«I pazienti trattati con corticosteroidi ad alte dosi hanno registrato un aumento significativo della mortalità e una sopravvivenza a 1 anno molto scarsa. La duplice terapia con rituximab e omalizumab offre un’altra potenziale opzione terapeutica per la forma grave della malattia o refrattaria al trattamento e siamo fiduciosi che altri medici adottino questo approccio» ha aggiunto.

Tra i limiti dello studio riconosciuti dagli autori vi sono il disegno retrospettivo, la piccola dimensione del campione, la mancanza di intervalli standardizzati tra rituximab e omalizumab e la variazione nelle terapie concomitanti. Hanno pertanto raccomandato ulteriori ricerche di approfondimento.

