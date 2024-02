Molotov contro il consolato Usa di Firenze: perquisito giovane figlio di palestinesi

Nella notte è stato perquisito un giovane di 20 anni, figlio di genitori palestinesi in Italia da anni, che sarebbe coinvolto nel lancio di due molotv contro il Consolato Usa di Firenze

Un giovane di 20-21 anni è stato perquisito nella notte in relazione alle due bottiglie incendiarie lanciate nella notte tra mercoledì e giovedì contro il Consolato americano a Firenze. Il giovane, nato in Italia da genitori palestinesi trasferiti qui da molti anni, è sospettato di aver girato il video dell’azione sul Lungarno Amerigo Vespucci e di averlo poi diffuso, come messaggio di rivendicazione, su un canale Telegram oltre che inviato ad alcune testate giornalistiche. Il messaggio, in arabo e italiano, è firmato con la sigla “The whole world is Hamas” e spiega che le due bombe conto il Consolato di Firenze erano solo il primo “avvertimento” di una campagna di azioni contro il sostegno occidentale a Israele.

La campagna “Morte ai sionisti” avrebbe ricomprese almeno 20 obiettivi in Europa. Oggi il ministro Matteo Salvini sui social parla del giovane, dicendo che è stato fermato, e chiede “chiarezza e giustizia” , sottolineando che “in Italia non ci sono spazi per estremisti e violenti”.

La casa del giovane, che vive in provincia di Firenze, è stata perquisita nella notte su ordine della Dda della Procura. La Digos ha sequestro telefoni, computer e anche alcuni vestiti. L’inchiesta ipotizza il reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.