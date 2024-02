Elena Ana Boata nelle librerie con “Viaggi nel tempo”

Elena Ana Boata conduce i giovani lettori in un’avvincente e straordinaria avventura attraverso le varie epoche, un’immersione nel passato, vicino e lontano

Conoscere la Storia parlando a tu per tu con i grandi personaggi dell’umanità, da Dante a Napoleone, da Saffo a Rosa Parks, da Ipazia a Beethoven, da Michelangelo a Nelson Mandela, da Alessandro Magno a Marie Curie, da Gesù di Nazareth ad Albert Einstein (e tanti altri ancora…), in un’avvincente e straordinaria avventura. È quanto accade al giovane protagonista di “Viaggi nel tempo”, il nuovo libro di narrativa per ragazzi dell’autrice Elena Ana Boata, edito da Lupieditore.

Il testo accompagna il lettore attraverso le varie epoche, facendolo immergere nel passato, vicino e lontano, con lo stupore e la meraviglia degli occhi di un adolescente. Il protagonista è infatti un ragazzo di prima media che trascorre un periodo di permanenza in casa dei nonni, in piena emergenza pandemica, mentre i genitori, che lavorano in ospedale, sono impegnati in turni estenuanti. Lontano dalla sua quotidianità, il giovane sente il peso della noia e della solitudine. Proprio allora il nonno gli fa un regalo che si rivelerà prezioso e straordinario: un libro sulle vite dei grandi personaggi del passato. Lo scetticismo iniziale del ragazzo, per nulla affascinato dall’idea di dedicarsi alla lettura, verrà superato dall’insolita sfida di coraggio che sarà il libro stesso, nelle sue prime pagine, a lanciare al giovane lettore. Accettata la sfida, avrà inizio la “magica” avventura in compagnia di una misteriosa e simpatica accompagnatrice che lo condurrà attraverso le barriere del tempo e dello spazio.

La trama è ricca di sorprese e di colpi di scena. Questo eccezionale percorso a ritroso nella Storia, narrato con stile fluente, con accattivante ironia e con tratti di sapiente delicatezza, spinge il lettore a scoprire se stesso in rapporto con gli altri, a guardare il presente con consapevolezza e a proiettarlo con decisione verso un futuro tutto da costruire, giorno dopo giorno, in base alle proprie scelte e ai propri comportamenti. “Viaggi nel tempo” – la cui lettura risulta adatta a ogni fascia di età – induce a guardare il mondo allargando i propri orizzonti mentali e a ritrovare le motivazioni per tirare fuori il meglio di sé, mettendolo a disposizione di tutti quanti, nessuno escluso.

Il libro di narrativa è stato realizzato in modo tale da essere un valido libro di testo da adottare nelle scuole medie: ricco di spunti, è in grado di suscitare interesse e desiderio di apprendere nelle giovani menti curiose e si rivela straordinariamente utile alla didattica per un approfondimento accurato, innovativo e piacevole dei programmi scolastici. Della stessa autrice, pensati per i più giovani, anche Il tempo delle favole (Casa Editrice Kimerik, 2019, che ha ricevuto il primo premio per la narrativa per infanzia Caffè delle Arti 2020) e Adesso raccontiamo…Storie di ragazzi alla scoperta del nostro Paese (Ellepiesse libri per la scuola, 2022, che ha ottenuto il Premio Caffè delle Arti): entrambi i libri sono stati adottati con successo come libri di testo in vari istituti scolastici italiani.

“Viaggi nel tempo è una coinvolgente e appassionante opera di narrativa che non può lasciare indifferenti – ha sottolineato Maria Antonietta Costigliola, Docente di Lettere di scuola secondaria di I grado ed esperta di scrittura creativa presso l’ l.C. Plinio il Vecchio – Gramsci di Bacoli (Napoli). Il lettore è preso per mano e condotto in un mondo in cui entra in contatto con la dimensione umana dei grandi personaggi che hanno fatto la Storia in ogni epoca, dagli albori della civiltà fino al Novecento. Lo stile, che fa ampio ricorso ai dialoghi, è assolutamente godibile e scorrevole e rende il libro adatto ad un pubblico di tutte le età. Si dà voce alle personalità del passato, le quali hanno molto da dirci in merito a noi, alle relazioni che costruiamo e al nostro vivere quotidiano nel presente”. La docente, che già in passato ha adottato i libri dell’autrice, continua “questo libro è un prezioso strumento e supporto per lavorare con i ragazzi nelle scuole in grado di stimolare la curiosità e accrescere il bagaglio culturale degli studenti”.

“In qualità di psicologa, sono rimasta piacevolmente stupita di trovare un testo per ragazzi delle medie così educativo – ha aggiunto la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Giorgia Parente dell’Ospedale Villa San Pietro di Roma. Gli importanti temi, di cui si trova traccia tra le righe dei racconti, come l’autostima, l’amicizia, l’empatia e il bullismo sono fondamentali per il loro sviluppo emotivo e sociale. Oltre a fornire, agli adulti di riferimento, uno spunto continuo per affrontare alcuni aspetti della vita con cui i nostri ragazzi fanno i conti quotidianamente. Questo libro sembra offrire una guida preziosa per aiutarli a navigare attraverso le sfide di ogni giorno e promuovere una mentalità positiva. Spero che in molti possano trarre beneficio da questa lettura illuminante!”

Viaggi Nel tempo

di Elena Ana Boata

Editore: Lupieditore

Formato: Rilegato

Anno: 2023

Pagine: 127

Prezzo: € 12,99

ISBN 9798869666345