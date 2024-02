“Come gli angeli” è la nuova canzone di Claudia Gervasi

In rotazione radiofonica “Come gli angeli”, il nuovo singolo di Claudia Gervasi, già disponibile sulle piattaforme digitali

Il brano “Come gli angeli”, scritto da Claudia Gervasi e Giovanni Segreti Bruno, nasce da una toccante esperienza personale della cantautrice. La canzone trae ispirazione dalla storia di un suo amico finito tragicamente su una sedia a rotelle, e mette in luce la straordinaria forza e serenità con cui affronta la vita nonostante tutto.

Durante la registrazione della canzone negli studi di Joseba, l’artista incontra casualmente Daniela Alleruzzo, direttrice di Arte Nel Cuore Onlus, prima scuola artistica in Europa per persone diversamente abili e non. Daniela, colpita dal testo e affascinata dalla storia, ha condiviso la propria realtà con Claudia, facendo nascere così l’idea di collaborare, integrando il brano con la testimonianza di questi angeli terreni che vivono da tanti anni sotto la sua ala protettrice.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La canzone è partita da una nota biografica, da un momento dove tutto sembrava impossibile. Lì, il mio pensiero è andato ad una chiacchierata che ho fatto con un amico in sedia a rotelle, che dopo quel brutto incidente mi ha confessato di essere rinato, di vedere la vita diversamente, con consapevolezza ed entusiasmo.

Vedersi per quello che si è davvero, oltre l’apparenza. Questo ci dà la forza di guardare dentro di noi e trovare il coraggio di cui abbiamo bisogno, di “inventarlo”.

Mettere energia e credere in quello che sembra impossibile, perché, a volte, la nostra vista è appannata dai problemi superficiali che ci creiamo facendoci inghiottire dalla frenesia della società.

Non c’è limite all’amore e alla forza che questo può darci per guardare al futuro con occhi liberi dai condizionamenti e sempre lucidi per vedere la verità. Amare non è un limite, è una strada da percorrere!».

Il videoclip di “Come gli angeli”, diretto da Marko Carbone, è un toccante viaggio visivo e sonoro. Girato presso la sede di “Arte nel cuore onlus”, il video celebra l’arte e l’inclusione, coinvolgendo i ragazzi disabili dell’accademia nel processo creativo. La canzone e le immagini si fondono armoniosamente, trasmettendo un messaggio di speranza, solidarietà e bellezza con il potere unificante della musica e dell’arte.