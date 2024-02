Carolina Rey a “Cook 40” stamani su Rai 2

Carolina Rey, conduttrice, attrice e cantante che fin da bambina ha avuto il sogno di far parte del mondo dello spettacolo, è l’ospite di Flavio Montrucchio a “Cook 40” su Rai 2

È Carolina Rey, conduttrice, attrice e cantante che fin da bambina ha avuto il sogno di far parte del mondo dello spettacolo, l’ospite di Flavio Montrucchio a “Cook 40” il programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, con la partecipazione di Angelica Sepe, in onda sabato 3 febbraio alle 12.00 su Rai 2.

In onore del Festival di Sanremo ormai alle porte, Carolina e Flavio Montrucchio, accompagnati dal vivo dal maestro Ciro Cino, intratterranno il pubblico con i più grandi successi della kermesse canora. Ma Carolina è anche “campionessa mondiale di apertura di buste di insalata”, perciò, viste le premesse, riuscirà con l’aiuto del nuovo chef Marco Rossi a realizzare in soli 40 minuti un menu davvero speciale? Nel corso della preparazione la food blogger, Stella Menna svelerà un trucchetto facilissimo per foderare alla perfezione la base di una teglia rotonda con la carta forno.