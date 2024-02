Wallenius Wilhelmsen rafforza la propria rete logistica negli Stati Uniti

Kalmar, azienda leader mondiale nel settore delle soluzioni portuali e logistiche, ha ricevuto un importante ordine da Wallenius Wilhelmsen

Kalmar, azienda leader mondiale nel settore delle soluzioni portuali e logistiche, ha ricevuto un importante ordine da Wallenius Wilhelmsen, una grande compagnia di navigazione norvegese. L’ordine include quattro carrelli elevatori elettrici pesanti, due reachstacker elettrici e tre trattori terminali pesanti.

I nuovi mezzi saranno utilizzati per rafforzare la rete logistica statunitense di Wallenius Wilhelmsen.

L’ordine, che include anche l’implementazione dello strumento di gestione delle prestazioni della flotta Kalmar Insight, è stato registrato nel portafoglio ordini del quarto trimestre del 2023 di Cargotec, la società madre di Kalmar.

“Le nostre due aziende beneficiano di una partnership che dura da oltre tre decenni. Questo nuovo accordo per rinnovare il nostro equipaggiamento per la movimentazione delle merci con macchine interamente elettriche e più ecocompatibili è un passo importante per sostenere la nostra iniziativa di flotta pulita negli Stati Uniti. Riteniamo che l’offerta di mezzi pesanti di Kalmar sia la scelta giusta per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”,

ha dichiarato Ove Moring, responsabile di Supplier & Contract Management di Wallenius Wilhelmsen.

Wallenius Wilhelmsen opera in 28 paesi con oltre 9.500 dipendenti. La rete logistica terrestre dell’azienda comprende otto terminal, 11 reti di distribuzione inland e oltre 66 servizi e centri di lavorazione in tutto il mondo. In mare, Wallenius Wilhelmsen gestisce 125 navi che navigano su 15 rotte commerciali tra sei continenti.

Come parte del suo impegno a minimizzare le emissioni logistiche a terra, Wallenius Wilhelmsen ha stabilito un obiettivo strategico noto come iniziativa “clean fleet”, che si concentra sul garantire che tutti i nuovi mezzi, ove possibile, rispettino gli standard di emissioni zero.

“Siamo estremamente orgogliosi che Wallenius Wilhelmsen abbia scelto i mezzi Kalmar come parte del suo programma di rinnovamento della flotta negli Stati Uniti. Questo ordine è un’altra chiara dimostrazione della domanda crescente di mezzi elettrici robusti e in grado di movimentare carichi pesanti, e rappresenta la prima vendita del nostro reachstacker elettrico e del carrello elevatore elettrico pesante a un cliente negli Stati Uniti” ha dichiarato Svante Alverönn, vicepresidente di Global Service Solutions di Kalmar.