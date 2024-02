Squid Game 2 uscirà nel 2024: la conferma da Netflix

Netflix annuncia Squid Game 2: la seconda stagione della serie cult in arrivo nel 2024 vedrà il protagonista Gi-hun prendere una decisione cruciale

Dopo mesi di rumors, Netflix ha confermato ufficialmente l’arrivo di Squid Game 2. La serie cult sudcoreana tornerà con la seconda stagione nel corso del 2024. L’annuncio è stato fatto in occasione dell’evento ‘New on Netflix’, in cui sono state mostrate le novità in arrivo sulla piattaforma.

SQUID GAME 2

Al momento è stato svelato poco di Squid Game 2. La seconda stagione vedrà il protagonista Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, prendere una decisione cruciale. Abbandonerà i suoi piani di andare negli Usa dopo una chiamata misteriosa e s’imbarcherà in un inseguimento per un motivo importante.

Nella nuova stagione torneranno altri personaggi molto amati, come Front Man (Lee Byung-hun) e l’Assoldatore (Gong Yoo). Un nuovo personaggio interpretato da Park Gyu-young farà il suo debutto.

LE NOVITÀ IN ARRIVO SU NETFLIX

Oltre a Squid Game 2, Netflix ha annunciato altre novità, tra serie tv, film e videogame, in arrivo nel 2024. Tra queste, Bridgerton 3 (16 maggio la prima parte, 13 giugno la seconda), Emily in Paris 4, Cobra Kai 6, Elite 8 (stagione finale), Beverly Hills Cop IV, The Umbrella Academy 4 (stagione finale).