Previsioni meteo 2 febbraio 2024: anticiclone e clima mite sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 febbraio 2024: scenario immutato sulle regioni italiane, prosegue la lunga fase di tempo stabile con l’anticiclone

Lo scenario meteo vede ancora un vasto e robusto promontorio anticiclonico che dal nord Africa occidentale si estende sul Mediterraneo e verso l’Europa orientale. Nei primi giorni di febbraio avremo una vasta cupola anticiclonica tra Atlantico ed Europa centro-occidentale, con massimi al suolo fino a 1035 hPa tra Penisola Iberica, Francia e Golfo di Biscaglia. Condizioni meteo che si manterranno stabili sull’Italia con temperature nella media o solo leggermente al di sopra. Al Sud e sul medio versante adriatico non sono esclusi valori anche leggermente sotto media. Valori termici che tenderanno ad aumentare invece verso il weekend, primo weekend di febbraio, con temperature di 2-4 gradi sopra le medie. Inoltre non mancheranno nebbie e nubi basse su coste e pianure specie al Centro-Nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma non nuvolosità irregolare in transito, nebbie e nubi basse anche persistenti su Pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori schiarite in Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .