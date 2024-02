Perché visitare New York è sempre una buona idea: i motivi per amarla

Protagonista di canzoni, film, libri e opere d’arte: senza ombra di dubbio possiamo dire che New York sia fra le città più eclettiche del mondo. Chi l’ha visitata afferma di avergli cambiato la vita, chi vi ha vissuto ammette che non ce ne siano altre al mondo e chi invece non ha ancora avuto occasione di ammirarla, la sogna.

La Grande Mela è molto più di una meta turistica, è un mondo a sé fatto di multiculturalismo, arte, futurismo e innovazione e perciò riesce a far innamorare chiunque, sia chi è alla ricerca di autenticità, che di effetti speciali.

Già, perché fra i suoi 19 milioni di abitanti, emergono i grandi grattacieli all’interno dei quali si discute di economia mondiale, ma insieme spiccano le luci di Times Square e le opere d’arte più importanti del globo.

Come il rinomato Metropolitan Museum of Art (il Met) situato sul lato orientale di Central Park nel quale si può respirare l’antica arte classica ed egizia, o il MoMa Museum a Manhattan sulla 53ª strada che, di rilievo tanto quanto il primo, propone una collezione incomparabile di opere moderne e contemporanee.

Qui vivono protetti i lavori dei più grandi architetti, designer, scultori, fotografi e registi. E non solo, perché al MoMa si può trovare persino una delle raccolte di libri più importanti del mondo, con oltre 300.000 scritti e periodici.

E, rimanendo in tema, la metropoli ospita anche la terza più grande biblioteca dell’America del Nord.

Una particolare curiosità della New York Public Library è che viene gestita privatamente da un’associazione senza scopo di lucro la quale opera con finanziamenti sia pubblici che privati.

Ma lo Stato è, anche, molto di più. È la sorpresa di girare l’angolo e trovarsi in un quartiere totalmente diverso. È la voglia soddisfatta di un fast food alle 3 di notte. È l’odore unico di cibo e cemento che si mescolano e, nonostante il solo pensiero possa far storcere il naso, vi assicuriamo che non potrete più farne a meno.

I motivi per amarla sono infiniti, ma noi abbiamo cercato di racchiudere i principali in questo articolo per prepararvi al viaggio nella città indimenticabile.

I motivi per cui amare New York

Cuore pulsante degli Stati Uniti, non dorme mai e ha il potere di rapire i cuori di chiunque vi ponga piede: New York. Siete pronti a scoprire cosa rende la Grande Mela così unica e affascinante? Vediamolo insieme.

Multiculturalismo e accoglienza senza confini

È il melting pot per eccellenza, un luogo dove il multiculturalismo non è solo celebrato, ma è parte integrante del tessuto urbano. In ogni angolo si respira l’aria di comunità provenienti da ogni parte del mondo.

La diversità culturale si manifesta nella cucina, nelle tradizioni, nelle lingue e nei quartieri etnici, creando un ambiente che fa sentire chiunque come a casa propria. È un abbraccio caloroso che accoglie tutti, confermando che la sua forza e bellezza risiedono nella varietà di storie che si intrecciano per creare una città davvero unica nel suo genere.

Arte, cultura e spettacolo

New York offre un‘esperienza artistica senza confini, con musei come il Metropolitan Museum of Art e il MoMA che racchiudono un tesoro di opere dall’antichità all’avanguardia.

Si distingue per i suoi quartieri unici, come Harlem e Brooklyn, ognuno con una storia e un carattere distintivo. Nei teatri di Broadway, poi, talento ed emozioni si fondono in spettacoli memorabili, trasportando il pubblico in mondi di magia.

La Grande Mela è un mosaico di vite diverse, che celebrano la ricchezza artistica e sociale. Qui, talento, cultura e teatro si intrecciano armoniosamente, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare e innamorarsi di ogni suo aspetto.

Shopping ed eventi unici

Per sentirsi un po’ come Carrie in Sex and The City o Rachel in Friends ci sono i lussuosi negozi della Fifth Avenue o lo storico centro commerciale Bloomingdale’s. Gli amanti del vintage, invece, troveranno il paradiso nei pittoreschi nei mercatini di quartiere.

Ma la vivacità di New York non si esaurisce negli acquisti, si estende agli eventi unici che la città ospita.

Dalla grandiosa parata del Ringraziamento, ai festeggiamenti di Capodanno a Times Square, fino alla Settimana della Moda: partecipare a uno di questi appuntamenti è un’opportunità unica di vivere la vera vita newyorkese.

Innovazione ed energia

Dai grattacieli di Wall Street agli incubatori di creatività della Silicon Alley, è un terreno fertile per chiunque ambisca a trasformare i propri sogni in realtà, sia per chi vi è in visita sia per chi la abita. Le opportunità si presentano in ogni angolo e la diversità di idee contribuisce a plasmare un panorama di crescita e successo.

Lo spirito intraprendente si fonde armoniosamente con l’energia inarrestabile che permea la metropoli in cui tutto è una festa continua, con i suoi club notturni scatenati e il famoso Time Square sempre illuminato.

L‘energia si mantiene attiva 24 ore al giorno, creando un’atmosfera che rende impossibile annoiarsi. New York diventa così un’immensa tela sulla quale dipingere le proprie ambizioni, un luogo dove l’innovazione e l’eccitazione si intrecciano in un incessante ciclo di possibilità e intrattenimento.

Curiosità: perché i taxi sono gialli?

I taxi gialli rappresentano un’icona intramontabile della città, ma la loro caratteristica colorazione risale a una storia intrigante e a un visionario di nome Harry N. Allen.

Questo intraprendente uomo d’affari, nel lontano 1907, si trovò a pagare un costo eccessivo per una corsa in taxi. Una mossa che avrebbe potuto essere considerata un inconveniente si trasformò invece in una fonte di ispirazione.

Deciso a evitare che altri passeggeri si trovassero nella stessa situazione, decise di fondare la sua compagnia, ma con un tocco di originalità. La sua visione si materializzò nel caratteristico colore giallo che da allora in poi avrebbe distinto i taxi di New York.

L’idea di Allen era brillante: i taxi gialli non solo sarebbero stati facilmente identificabili da lontano, ma avrebbero aggiunto una nota vivace e inconfondibile allo scenario urbano. Da quel momento in poi, diventarono parte integrante della città.