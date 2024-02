Online “Terapia”, il nuovo album di Giuliano Vozella

Racconti autobiografici e introspettivi che rispecchiano le fasi di un percorso dalla presa di coscienza all’autovalutazione nell’EP di Giuliano Vozella

È fuori TERAPIA, il nuovo EP di Giuliano Vozella. Il disco segue la pubblicazione dei singoli 30 e Paura e aggiunge tre inediti: Fermati, Giganti e Scomparire. Il percorso del producer e musicista vede così, dopo quattro dischi in inglese pubblicati dal 2012 al 2018, il primo cantato in italiano.

Un disco nato con gli ascolti in cuffia di Medium Build, Dijon, Burtees Strange, Scarypoolparty: TERAPIA è un viaggio alternative urban pop introspettivo e intimo, in cui la profonda conoscenza della produzione musicale si fonde con l’urgenza espressiva del suo autore:

“Il titolo riassume l’essenza dell’intero lavoro. Cinque brani che sono il frutto di un percorso durato anni. Tutti estremamente autobiografici e introspettivi. Ciascuno rispecchia una fase della terapia stessa, dalla presa di coscienza all’ autovalutazione, passando per ogni fragilità che gli eventi della vita hanno lasciato.”

CREDITS

Scritto da: Giuliano Vozella

Composizione: Giuliano Vozella, Claudio La Rocca, Stefano De Vivo

Produzione: Giuliano Vozella, RGB Prisma

BIO

Musicista e Produttore, quattro dischi a suo nome in lingua inglese (dal 2012 al 2018) e una serie di produzioni per autori e interpreti di diverse discografiche e altrettanti diversi stili. Firma, come autore, compositore e produttore, progetti italiani ed esteri come Mat, Marco Guazzone, Maëlys, BR Pascoli, Costa, Hyst, e realizza colonne sonore per brand e film come Bvlgari, Huawei, EgoItaliano, Helikon. Oggi, mentre continua la sua attività nel suo studio, è pronto a pubblicare una serie di singoli a suo nome per la prima volta in Italiano parlando dei suoi trent’anni e di cosa significhi, per lui, crescere.