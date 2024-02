Mariusz Duda online con il video di “I Love To Chat With You”

Mariusz Duda presenta il video spettacolare di “I Love To Chat With You” disponibile online su YouTube

Per celebrare il suo nuovo album “AFR AI D”, uscito per Kscope, Mariusz Duda presenta il nuovo video spettacolare della traccia “I Love To Chat With You”. Diretto da Oskar Szramka e prodotto sia da Szramka che da Mariusz Duda, il video di “I Love To Chat With You” getta uno sguardo cinematografico struggente su un argomento intimo e un po’ inquietante, che potrebbe diventare realtà per molti.

Con un approccio sfaccettato, “AFR AI D” esplora i diversi aspetti dell’intelligenza artificiale. “I Love To Chat With You” volge lo sguardo alla possibilità di avere una relazione con l’intelligenza artificiale e a come questa potrebbe apparire. Utilizzando ChatGPT come protagonista, il brano è stato ispirato dal classico cult della storia d’amore fantascientifica di Theodore Twombly, come Mariusz spiega così: “Il titolo I Love to Chat with You è ovviamente un riferimento a ChatGPT che, nel 2023, ha portato l’intelligenza artificiale nel mainstream. Dal punto di vista musicale, volevo che AFR AI D avesse una sua….canzone d’amore elettronica. La fonte di ispirazione principale è stata HER, il film di Spike Jonze del 2013. Possiamo vedere l’amore sotto molteplici forme, ma è un po’ spaventoso se coinvolge l’AI“.

Il brano è caratterizzato da arpeggi a cascata, voci eteree e pianoforte delicato che potrebbero riflettere la beatitudine dell’innamoramento o l’eterno desiderio di una relazione umana con una macchina.

Mariusz Duda è sempre stato affascinato dal raccontare storie, idee e pensieri.

Il suo nuovo disco solista esplora la crescente mercificazione dell’AI e in particolare l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel circuito mainstream.

Utilizzando come trampolino di lancio le nozioni di ChatGPT e Midjourney e il crescente uso di deep fake, “AFR AI D” esplora queste interessanti e lungimiranti teorie sia dal punto di vista musicale che concettuale.

“ AFR AI D” Tracklist:

1- Taming Nightmares [07:20] 2- Good Morning Fearmongering [05:14] 3- Fake Me Deep, Murf [04:48] 4- Bots’ Party [05:00] 5- I Love To Chat With You [03:43] 6- Why So Serious, Cassandra? [04:56] 7- Mid Journey To Freedom [03:08] 8- Embracing The Unknown [08:00]