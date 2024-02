Bayer avvia riorganizzazione delle funzioni manageriali

Bayer ha anticipato una ristrutturazione della sua organizzazione che “andrà a scapito di molte funzioni manageriali”, secondo quanto dichiarato da Barbara Gansewend

Bayer ha reso noto di aver avviato un’ampia revisione della struttura aziendale, poiché il conglomerato tedesco non vede “alcuna alternativa valida”. “Bayer si trova attualmente in una situazione difficile per vari motivi. “Per migliorare in modo rapido e sostenibile le nostre prestazioni operative e il nostro margine di manovra, sono necessarie misure di ampia portata” ha dichiarato mercoledì Heike Prinz, membro del consiglio esecutivo, in un comunicato.

Bayer ha anticipato una ristrutturazione della sua organizzazione che “andrà a scapito di molte funzioni manageriali”, secondo quanto dichiarato dalla presidente del comitato esecutivo del consiglio di vigilanza di Bayer, Barbara Gansewend.

La riduzione dei posti di lavoro inizierà nei prossimi mesi e terminerà nel 2025, ha dichiarato l’azienda, senza fornire un numero specifico di posti di lavoro interessati. Ma le riduzioni saranno “significative” per il gruppo tedesco, ha dichiarato l’azienda.

Bayer ha rifiutato di commentare l’entità dei licenziamenti o le funzioni coinvolte. La riduzione della burocrazia è la “componente centrale” degli adeguamenti, ha dichiarato un portavoce di Bayer a Fierce Pharma. I nuovi modelli operativi dell’azienda sono sviluppati con i clienti al centro.

“Per questo motivo, non ci sono obiettivi dall’alto verso il basso e solo gradualmente sapremo quale scala è davvero realistica”, ha detto il portavoce. “In linea con i principi del Dynamic Shared Ownership (DSO), l’implementazione sarà ampiamente decentralizzata, il che significa che la sua portata non può essere quantificata per il momento”, secondo l’azienda. Bayer impiega circa 22mila dipendenti in Germania e, alla fine del 2023, aveva un organico globale di oltre 101mila persone.

I dettagli del rinnovamento sono rimasti scarsi, ma sembra essere il più profondo per Bayer da quando un’altra ristrutturazione su larga scala, avviata alla fine del 2018, era costata circa 12mila posti di lavoro e la cessione del franchising del gruppo nel settore della salute animale.

Il nuovo modello organizzativo

Anderson ha criticato l’attuale struttura di Bayer da quando, l’anno scorso, ha lasciato il vertice di Roche. I 12 livelli gerarchici di Bayer erano “semplicemente troppi”, ha dichiarato Anderson durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre dell’azienda a novembre, aggiungendo che avrebbe eliminato questi esuberi entro la fine del 2024.

Il nuovo modello operativo “ridurrà le gerarchie, eliminerà la burocrazia, snellirà le strutture e accelererà i processi decisionali”, ha dichiarato Bayer in un comunicato. L’introduzione della nuova organizzazione è una decisione difficile, ma “non c’è un’alternativa valida nelle attuali circostanze”, ha dichiarato Ganswewendt. Il piano di riorganizzazione ha ottenuto il sostegno del Consiglio di fabbrica della Bayer, un organo di rappresentanza dei dipendenti che funge da intermediario tra l’azienda e i suoi dipendenti.

Anderson mira a dare potere a piccoli team autogestiti e a ridurre il numero di livelli gerarchici con i clienti dell’azienda. Denominato “DSO”, il modello di Anderson è progettato per accelerare il processo decisionale e migliorare le prestazioni, ma significa che non ci saranno più ruoli per molti dipendenti Bayer con responsabilità manageriali e di coordinamento.

La burocrazia è una “piaga che è fondamentalmente insita in tutte le grandi aziende farmaceutiche”, ha dichiarato Juergen Eckhardt, responsabile dello sviluppo aziendale di Bayer, in una recente intervista a BioPharma Dive. Il modello di Anderson offre ai dipendenti dell’azienda la possibilità di “provare a reinventare il modo in cui lavoriamo, il modo in cui ci organizziamo, l’intero modo in cui funziona il sistema”.

Perché si è arrivati alla situazione attuale

Tutto è iniziato con il precedente amministratore delegato, Werner Baumann, che aveva servito Bayer per 35 anni, e che ha di fatto approvato e gestito la disastrosa acquisizione del gigante dell’agricoltura Monsanto. L’acquisizione, siglata nel settembre 2016 per 66 miliardi di dollari, era stata all’epoca pubblicizzata da Baumann come un “importante passo avanti” per il settore delle scienze delle colture dell’azienda.

Negli anni successivi, tuttavia, il diserbante Roundup di Monsanto sarebbe stato afflitto da denunce di cancro e avrebbe causato più di 42.000 cause legali per Bayer.

Ma anche sul versante farmaceutico non sono mancate le delusioni. Nel novembre 2023, l’azienda ha ritirato volontariamente la sua terapia per il linfoma follicolare Aliqopa (copanlisib) dal mercato statunitense dopo il fallimento dello studio di conferma di Fase III. Aliqopa aveva ottenuto un’approvazione accelerata nel settembre 2017.

Pochi giorni dopo, Bayer ha deciso di interrompere lo studio di Fase III OCEANIC-AF del suo inibitore del fattore XIa asundexian, dopo che un comitato indipendente di monitoraggio dei dati ha riscontrato una “efficacia inferiore” rispetto a Eliquis (apixaban) di BMS e Pfizer. Asundexian era un farmaco chiave della pipeline aziendale perché, in teoria, le sue vendite avrebbero compensato quelle di rivaroxaban il cui brevetto scadrà tra non molto.

Per ora le tre divisioni rimangono

Il nuovo amministratore delegato di Bayer, Bill Anderson, a novembre aveva dichiarato che stava valutando la possibilità di separare la divisione produttrice di farmaci con obbligo di prescrizione, quella dei prodotti per la salute dei consumatori, e quella dei prodotti chimici per le colture e sementi, nel tentativo di risollevare il prezzo del titolo in borsa.

Bayer si è trovata nella situazione attuale in gran parte grazie alla sfortunata acquisizione dell’azienda di scienze delle colture Monsanto nel 2018. Gli investitori hanno quindi ripetutamente chiesto di separare l’unità di scienze delle colture dell’azienda dal settore farmaceutico.

Da quando ha assunto l’incarico, Anderson ha anche indicato che stava valutando questa strada. Ma il consiglio di fabbrica di Bayer continua a “battersi vigorosamente” per mantenere l’assetto aziendale a tre divisioni del gruppo, ha detto Hausfeld. Francisco Grioli, rappresentante dell’importante sindacato tedesco IG BCE che siede nel consiglio di vigilanza della Bayer, ha anche insistito sul fatto che la sua organizzazione è d’accordo con il rimpasto solo nell’ambito della struttura esistente di una sola Bayer.