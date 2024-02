Aereo turistico si schianta sulle case: strage a Clearwater, in Florida

Diverse persone sono morte in seguito allo schianto di un aereo turistico su un complesso di case mobili a Clearwater, in Florida. La tragedia si è verificata giovedì 1 febbraio alle 19 circa (ora locale). I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente una decina di munti dopo, spegnendo gli incendi e mettendo in sicurezza l’area. Quattro case sono state danneggiate, mentre un’altra è stata completamente distrutta dalle fiamme. Scott Ehlers, capo dei vigili del fuoco della città, ha dichiarato durante una conferenza stampa che sono diversi i morti sia nell’aereo che all’interno della casa mobile, senza fornire un numero preciso di vittime. Ancora non è chiaro quante persone erano a bordo del velivolo.

LO SCHIANTO DELL’AEREO

Non sono ancora note le cause dell’incidente. Come riporta la Cnn, l’aereo, un monomotore Beechcraft Bonanza V35, si è schiantato nel complesso di case mobili Bayside Waters dopo che il pilota ha segnalato un guasto al motore. La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine per stabilire le cause dello schianto.