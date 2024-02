Sinner e gli Azzurri della Coppa Davis accolti da Mattarella al Quirinale

Mattarella ha incontrato Sinner e gli altri giocatori della Nazionale italiana maschile di Tennis vincitrice della Coppa Davis: “Successo sportivo affiancato da valore umano”

“La cosa più importante non è vincere ma sentirci liberi in campo e ridere anche quando le cose non vanno benissimo. Portare la Coppa qui è una grandissima emozione, per questo ringraziamo tutta la gente che ci sta guardando”. Così Jannik Sinner nel suo intervento al Quirinale in occasione dell’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Nazionale maschile di tennis vincitrice della Coppa Davis 2023.

All’incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, Jannik Sinner e gli altri componenti della squadra italiana: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli guidati dal capitano Filippo Volandri. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Al termine dell’incontro il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti.

“CON LA COPPA DAVIS SIAMO RIUSCITI A FARE UNA BELLA COSA PER LA NAZIONE”

“Per noi è un onore essere qui, parlo non solo per me ma per tutta la squadra. Parlare di questo successo dopo 47 anni significa parlare di un trionfo con tanto sacrificio ma anche tanta voglia di vincere. Ognuno di noi ha le sue caratteristiche, anche grazie al capitano Volandri siamo riusciti a fare una cosa molto bella e importante per questa Nazione”.

Il campione ha ricordato il percorso in Coppa Davis: “Abbiamo sofferto tanto a Bologna dove io non ho giocato, e c’è da dare tanto credito a Matteo (Berrettini, ndr) che ha sostenuto la squadra a Malaga. Siamo riusciti a tirarci fuori da una situazione difficile e io ho provato a dare il mio contributo a Malaga, dove abbiamo giocato un ottimo tennis”. Infine, un cenno ai Giochi di Parigi 2024. “Ci sono le Olimpiadi quest’anno e ognuno di noi proverà a fare il meglio anche lì, come dico sempre il futuro non si può controllare ma speriamo che vada bene”.

MATTARELLA: “SUCCESSO SPORTIVO COPPA DAVIS AFFIANCATO DA VALORE UMANO”

“Complimenti e grazie a tutta la squadra di Coppa Davis. Da quel 26 novembre splendido sono trascorsi oltre due mesi, ma non si è attenuato l’entusiasmo che avete suscitato nei nostri concittadini. In tanti hanno seguito ogni tappa del vostro percorso di incontri e l’ho fatto anche io, quando mi era possibile. Complimenti, perché 47 anni è stato un lungo periodo di attesa, ma importante è quello che avete dimostrato: lo spirito di squadra, la coesione tra di voi, una normalità e semplicità di comportamento che ha affiancato al successo sportivo un grande valore umano. Sono convinto che non ci sarà un lungo intervallo per le prossime vittorie. Complimenti anche a Sinner per la vittoria di uno Slam in Australia, un grande risultato. Per impegni, ho seguito la finale solo dal 4 set e questo ha contribuito al mio buonumore, perché non ho visto i primi due set, e da subito ho avuto la certezza che lei avrebbe vinto”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale gli azzurri (Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e il capitano Filippo Volandri) vincitori della Coppa Davis.