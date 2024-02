Marchi Cucine rinnova la fiducia a Beconcept per la strategia digital

Rinnovata partnership tra Marchi Cucine e Beconcept, web agency creativa mantovana, che ne cura la presenza online

Marchi Cucine ( https://www.marchicucine.it ), azienda italiana specializzata nella realizzazione di cucine in legno componibili e complementi d’arredo, espressione del Made in Italy nel mondo, riconferma la collaborazione strategica con Beconcept ( https://beconcept.studio/ ), web agency creativa mantovana, per la gestione della propria presenza online.

Le esigenze di Marchi Cucine

Dal 1976 l’azienda leader nel settore del legno e delle cucine di lusso si impegna a fornire ai propri clienti prodotti di qualità che rispettino gli standard più alti, unendo ad un design senza tempo la tradizionale arte della lavorazione del legno. A seguito della sua espansione, Marchi Cucine ha riconosciuto l’esigenza di creare una solida identità online, che potesse rappresentare al meglio i suoi valori e, allo stesso tempo, parlare ai clienti in modo diretto ed efficiente. Ecco perché, da oltre 4 anni, il brand rinnova la partnership con Beconcept per la gestione dei propri social media, del sito web istituzionale e dell’e-commerce.

“Marchi Cucine è un’azienda storica italiana che negli anni ha saputo mantenere intatta la propria anima artigianale pur impegnandosi costantemente sul fronte dell’innovazione e degli investimenti in tecnologia. Da qui l’esigenza di consolidare la propria presenza online attraverso una strategia di comunicazione multicanale: un sito web user friendly e personalizzato, un e-commerce pratico e funzionale, capace di incrementare le vendite e una comunicazione social d’impatto, attraverso contenuti freschi, coinvolgenti ed originali – commenta Ivan Bosnjak, co-founder & Digital Strategist in Beconcept – Per questo motivo Marchi Cucine si è rivolto a noi e oggi siamo arrivati al quarto anno di questo sodalizio. Nel corso della collaborazione abbiamo avuto modo di sviluppare insieme molteplici progetti, idee e campagne, occupandoci in toto della loro dimensione social, digitale, e SEO.

Le soluzioni messe a punto da Beconcept e i risultati

La strategia pensata dalla web agency creativa ha permesso a Marchi Cucine di trasformare i propri canali social in una vetrina efficace e contemporanea, incentrando la comunicazione sull’User Generated Content Marketing. Tra le rubriche di maggior successo, lanciate nell’ultimo anno, spicca “Benvenuti nella mia Cucina Marchi”, uno spazio in cui i clienti del brand possono raccontare la propria esperienza di acquisto, attraverso brevi interviste. Le attività messe in atto da Beconcept sui social media hanno permesso di aumentare del 400% l’engagement rate su Instagram e di raddoppiare il numero dei follower. Inoltre, Beconcept ha realizzato per Marchi Cucine due siti web: il primo istituzionale, interamente personalizzato e di facile navigazione, in cui il cliente, attraverso un algoritmo sviluppato internamente, può trovare la cucina più adatta in base ai propri gusti. Il secondo, invece, è un e-commerce completamente nuovo dalle alte prestazioni, che ha permesso di estendere la potenzialità di vendita di Marchi Cucine, portando il brand ad un record di 15.000€ fatturati in un solo weekend, registrando un ROAS del 15,06%. Oltre a ciò, le attività di ottimizzazione sul sito web principale hanno permesso di registrare 750.000 accessi unici in soli tre anni, in concomitanza con un’attività SEO su decine di parole chiave che ha consentito a Marchi Cucine di essere i primi nella SERP di Google in Italia e in Germania per la combinazione “Cucine made in Italy”.

“Rinnovare la presenza online, mettere a punto un sito web aggiornato e creare un e-commerce che funzionasse davvero: chiari gli obiettivi, non ci restava altro che metterci al lavoro. Abbiamo operato principalmente seguendo tre punti fondamentali: contatto con il cliente, navigabilità del sito e potenziamento della visibilità online dell’azienda – conclude Bosnjak – Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo riscontrato dall’inizio della collaborazione e per noi continua ad essere un grande piacere accogliere le sfide che Marchi Cucine ci propone.”