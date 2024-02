Giocare al FantaSanremo 2024: quest’anno si può fare anche da App

Quest’anno giocare al FantaSanremo sarà ancora più facile. Come partecipare al fantasy game sul Festival della Canzone italiana

Da quest’anno giocare al FantaSanremo sarà ancora più facile. Il fantasy game sul Festival della Canzone italiana, nato nel 2020 per iniziativa di tre ragazzi marchigiani e diventato popolarissimo nel corso delle ultime due edizioni, con gli stessi cantanti in gara protagonisti di azioni inconsuete con il solo obiettivo di far guadagnare punti ai propri sostenitori, si fa anche app. Il nuovo strumento ideato da “QuellidiFantaSanremo” è stato sviluppato da Appfactory Srl, azienda di soluzioni digitali con sede a Genova, e si candida a diventare sempre più virale.

Attraverso l’app, infatti, si possono creare le squadre selezionando gli artisti in gara a Sanremo in maniera intuitiva e coinvolgente. Le regole del gioco non cambiano: i punteggi vengono assegnati in base a diversi criteri, tra cui la posizione finale degli artisti e determinati comportamenti tenuti durante tutta la settimana del Festival.

“La nostra app nasce con l’obiettivo di rendere il gioco ancora più accessibile: direttamente dallo smartphone è possibile seguire la propria squadra di artisti, impegnati in situazioni imprevedibili rispetto alla scaletta del programma del Festival, con il fine di guadagnare punti nel fantasy game. Il successo del Fantasanremo dimostra che la combinazione di cultura e innovazione tecnologica può produrre risultati sorprendenti“, commenta Marco Piccardo, cto di Appfactory. Con la nuova app, inoltre, aumentano anche le possibilità per chi vuole farsi pubblicità attraverso il popolarissimo fantasy game, senza creare eccessivi disturbi ai giocatori.

Il successo del FantaSanremo è assicurato anche per quest’anno: non resta che creare le proprie squadre e iscriverle a qualche lega tra amici e sfidare persone sconosciute. Peccato solo che un palleggio sul palco dell’Ariston tra Jannik Sinner e qualche artista in gara non potrà più essere quotato. Ma c’è da stare certi che le stravaganze non mancheranno comunque.