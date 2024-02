AstraZeneca acquisisce la biotech Usa Icosavax e il suo vaccino per l’RSV

AstraZeneca ha finalizzato l’acquisizione della biotech Usa Icosavax aggiungendo alla sua pipeline il candidato vaccino sperimentale contro il virus respiratorio sinciziale

AstraZeneca ha finalizzato l’acquisizione della biotech Usa Icosavax per un importo massimo di 1,1 miliardi di dollari, aggiungendo alla sua pipeline il candidato vaccino sperimentale contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) IVX-A12.

Secondo i termini concordati, AstraZeneca acquisirà tutte le azioni in circolazione di Icosavax per un prezzo di 15 dollari per azione in contanti, pari a circa 800 milioni di dollari, che rappresenta un premio del 43% rispetto al prezzo di chiusura dell’11 dicembre. L’accordo include anche un diritto di valore contingente fino a 5 dollari per azione in contanti, in relazione alle tappe normative e di vendita. L’acquisto dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024.

Il vaccino in particelle virus-simili, pronto per la Fase III, ha come bersaglio sia l’RSV che il metapneumovirus umano (hMP). “RSV e RSV e hMPV sono una combinazione davvero potente perché hanno una biologia strutturale comune…e anche stagioni che si sovrappongono”, ha osservato Iskra Reic, vicepresidente esecutivo di AstraZeneca per i vaccini e le terapie immunitarie. Il vaccino combina i candidati vaccini IVX-121 e IVX che mirano rispettivamente a RSV e hMPV.

La pipeline di Icosavax comprende anche candidati vaccini preclinici per l’influenza e COVID-19.

Oltre al vaccino sperimentale, AstraZeneca acquisirà anche la proprietà della tecnologia brevettata di Icosavax per i vaccini con particelle simil-virali (VLP), che consente di “visualizzare antigeni ad alta densità e multivalenti in un modo che ricorda da vicino la struttura di un virus”, secondo quanto riportato sul sito web della biotech.

I candidati vaccini sviluppati utilizzando la piattaforma VLP possono indurre una risposta immunitaria più forte e duratura rispetto ai vaccini tradizionali basati sull’antigene, sostiene Icosavax.

Bene la fase II

I dati di Fase II riportati separatamente martedì su adulti anziani hanno dimostrato che IVX-A12 ha indotto risposte immunitarie robuste sia contro l’RSV che contro l’hMPV al giorno 28, con e senza l’adiuvante MF59 di CSL Seqirus. Il vaccino è stato inoltre generalmente ben tollerato, senza eventi avversi gravi.

L’iniezione combinata è stata generalmente ben tollerata, con la maggior parte degli eventi avversi sistemici e locali di gravità lieve o moderata. Inoltre, non sono stati documentati casi di febbre, eventi avversi gravi correlati al vaccino o tossicità che abbiano portato all’interruzione del trattamento.

AstraZeneca investe nei vaccini

Con l’acquisizione di Icosavax, AstraZeneca si posiziona come potenziale concorrente di GSK e Pfizer, che dispongono di vaccini RSV approvati dalla Fda. Arexvy di GSK è diventato il primo vaccino autorizzato contro l’RSV nel maggio 2023 e in termini di vendite sinora ha superato di gran lunga il suo principale concorrente, Abrysvo di Pfizer, che ha ottenuto l’approvazione un mese dopo, nel giugno 2023.

AstraZeneca ha creato la sua divisione vaccini e terapie immunitarie alla fine del 2021, principalmente per lavorare sul suo vaccino COVID-19. Commentando l’acquisto di Icosavax, Adam Barker, analista di Goodbody, ha dichiarato: “Considererei questa acquisizione come l’inizio di un franchising [di vaccini] più ampio e non solo una tantum”, anche se ha avvertito che “dipenderà ovviamente dallo sviluppo dei candidati in pipeline”.

“Questa tecnologia vaccinale a particelle virus-simili ha il potenziale per trasformare la prevenzione delle malattie infettive gravi”, ha dichiarato Reic, aggiungendo che l’aggiunta di IVX-A12 fornisce all’azienda “un vaccino sperimentale avanzato e differenziato e una piattaforma per l’ulteriore sviluppo di vaccini combinati contro i virus respiratori”.

AstraZeneca già commercializza l’anticorpo monoclonale Beyfortus (nirsevimab), in dose singola e a lunga durata d’azione, per la prevenzione della malattia delle basse vie respiratorie da RSV nei neonati e nei bambini. Il farmaco è approvato in Europa e negli Stati Uniti.