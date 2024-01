Vendita online di prodotti per il benessere della persona: l’analisi di Italian Elite

I risultati dell’analisi di Italian Elite sull’evoluzione della vendita online di prodotti per il benessere della persona

Secondo l’indagine Focus Digital Health & Pharma condotta da Netcomm sono più di 22 milioni e mezzo gli italiani che acquistano in rete, regolarmente o saltuariamente, prodotti per la salute e il benessere.

In Italia nel 2023 le vitamine e integratori sono stati i prodotti più venduti registrando il 48% degli acquisti totali su piattaforme online; Amazon e farmacie online rimangono il punto di riferimento per otto italiani su dieci, mentre solo una persona su tre acquista integratori esclusivamente presso negozi fisici.

Secondo Italian Elite , la startup che commercia integratori alimentari naturali nata da un’idea di Stefano Giacone ed Edoardo Chiapino, il canale online piace sempre più non solo perché risulta più comodo e veloce per l’acquirente, ma perché dà grande importanza alle recensioni e i giudizi delle persone che hanno acquistato in precedenza.

“Abbiamo scelto fin dal principio di non seguire la strada tradizionale dei punti vendita fisici, puntando tutto sul commercio online. La svolta è avvenuta durante il primo lockdown del 2020, quando le vendite dei nostri prodotti hanno avuto un incremento vertiginoso. Poter confrontare più prodotti con un click, leggere descrizioni più complete e conoscere l’esperienza di persone che hanno già provato un prodotto sono valori aggiunti che spesso presso gli store fisici non è possibile ottenere” spiega Edoardo Chiapino, co-fondatore di Italian Elite.

Nata a fine 2019, Italian Elite è la realtà che produce in Italia e in Inghilterra le formule naturali più innovative e complete di integratori alimentari sul mercato, rispettando alti standard qualitativi.

Dall’inizio dell’attività Italian Elite ha venduto oltre 100.000 confezioni di integratori, raggiungendo un fatturato totale di oltre 2 milioni di euro in 3 anni.

Non solo marketplace: Italian Elite offre anche consulenze nutrizionali

Sempre secondo il Focus Digital Health & Pharma relativo al 2023, nonostante i numerosi vantaggi dell’acquisto online, un aspetto che ancora oggi ostacola l’e-commerce è la mancanza del rapporto interpersonale con il professionista.

Esigenza che anche Italian Elite ha riconosciuto come importante per i propri clienti e che ha portato la startup ad affiancare al servizio di marketplace anche consulenze nutrizionali con professionisti, così da permettere a chi lo desideri un confronto e un’assistenza umana per accorciare le distanze date dall’e-commerce.

“Acquistare online prodotti per la salute e il benessere delle persone, come gli integratori alimentari, è un’operazione piuttosto delicata perché si ha paura di ricevere un prodotto che non corrisponde alle richieste o che non fa al caso proprio. Per questo con Italian Elite desideriamo non solo assistere il cliente durante la fase d’acquisto, ma mettiamo a disposizione un team di professionisti che lo guidano anche durante la scelta del prodotto giusto” spiega Stefano Giacone, co-fondatore di Italian Elite.

I clienti principali che si affidano ai prodotti Italian Elite sono uomini e donne tra i 30 e 60 anni che hanno una vita mediamente attiva e vogliono tenersi in forma e giovani appassionati di palestra che cercano un alleato per dare il massimo nelle loro performance.

Trasformare un’idea imprenditoriale in un’azienda da 2 milioni di euro di fatturato

Il desiderio di Edoardo e Stefano, amici fin dall’asilo, di dare vita a un progetto imprenditoriale nasce appena terminata l’università. L’obiettivo comune era quello di creare qualcosa di unico, diverso e, vista la loro passione per il mondo dello sport e del benessere, decidono di approcciarsi al settore degli integratori alimentari.

Con un investimento iniziale di 600 euro a testa nel 2019, Stefano ed Edoardo creano il primo lotto di integratori realizzati con prodotti naturali, nutraceutici, derivati da piante officinali e vitamine, utilizzando solo formule originali e regolarmente registrate al Ministero della Salute.

“Il desiderio di creare qualcosa di nostro era davvero forte. Nonostante i nostri background molto diversi, ci siamo fatti ispirare dalle storie di Steve Jobs, Elon Musk e Jeff Bezos, dalle quali abbiamo scelto di condividere il motto del “mai adagiarsi sugli allori”. I primi due anni i nostri prodotti hanno raggiunto il sold out e out of stock più volte, ma abbiamo scelto di far crescere l’azienda in maniera “naturale”, senza mai rischiare più del dovuto. Non abbiamo mai dovuto inserire soldi nostri in azienda perché si è sempre autoalimentata e continua a farlo tutt’oggi” spiega Stefano Giacone, co-fondatore di Italian Elite

Ad oggi la linea Italian Elite conta 10 differenti integratori, la cui produzione è suddivisa in 4 aziende fornitrici in Italia e nel Regno Unito: la decisione di seguire una supply chain diversificata è fatta con l’obiettivo di tutelarsi e non concentrare la produzione solo in una zona o in una realtà.

I prodotti Italian Elite sono venduti principalmente tramite Amazon, eBay e il sito ufficiale italianelite.eu e in alcune farmacie in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Grazie a una grande attenzione all’assistenza immediata al cliente, Italian Elite ha superato nel 2023 il milione di fatturato, registrando una crescita superiore al 100% rispetto all’anno precedente.

Attualmente i prodotti Italian Elite sono venduti in tutta Italia, in Spagna e Regno Unito,

ma l’obiettivo dell’azienda nei prossimi mesi è quello di raggiungere il resto d’Europa, partendo dalla Germania e Francia, per arrivare poi a farsi conoscere negli Stati Uniti.