Promuovere le inserzioni su eBay: ecco 11 consigli

Con quasi 150 milioni di acquirenti attivi ogni giorno, presentare i propri prodotti sul mercato eBay è un’opportunità redditizia per aumentare i profitti

Naturalmente, non basta mettere in vendita i propri prodotti e aspettare di vincere il jackpot. Ottimizzare le inserzioni sarebbe una buona idea per catturare l’attenzione degli acquirenti e aumentare il numero di conversioni.

Di seguito, condivideremo alcuni consigli provati e veritieri per aumentare la visibilità dei vostri prodotti e aiutarvi a fare centro su eBay.

Suggerimento 1. Ricerca avanzata su eBay: domala!

eBay determina quale inserzione è più rilevante per un acquirente utilizzando Cassini, un motore di ricerca interno. In genere, Cassini utilizza le parole chiave per misurare la pertinenza del prodotto con la migliore corrispondenza.

Quindi è sempre una buona idea fare qualche ricerca e capire quali sono le parole chiave che permettono ai prodotti eBay concorrenti di posizionarsi in alto nei risultati di ricerca.

Una volta ottenuta l’ispirazione necessaria, utilizzate le parole chiave nel Titolo, nella Descrizione e nelle Specifiche degli articoli per promuovere l’inserzione. Tuttavia, mantenetele significative; l’aggiunta di altre parole chiave farà sì che Cassini classifichi l’inserzione ancora più in basso nelle query di ricerca.

Suggerimento 2. Due categorie sono meglio di una

eBay consente di inserire oggetti in più di una categoria. E questa funzione vale sicuramente la pena di essere sfruttata per promuovere i vostri prodotti! Il posizionamento nella seconda categoria è un modo efficace per attirare l’attenzione sui vostri prodotti.

Tuttavia, ricordate che eBay applica una tariffa di inserzione anche per la seconda categoria.

Suggerimento 3. È tutta una questione di immagini

Gli acquirenti perdono rapidamente l’attenzione mentre scorrono l’infinito catalogo di eBay, quindi distinguersi dalla massa è d’obbligo. Se il vostro prodotto utilizza foto chiare, luminose e di alta qualità, catturerà sicuramente lo sguardo dei potenziali acquirenti.

Assicuratevi che mostrino accuratamente tutti i dettagli dell’articolo, compresi gli eventuali difetti.

Suggerimento 4. Mantenere l’equilibrio dei prezzi tra acquirente e venditore

Senza dubbio, il prezzo è uno dei fattori più importanti che gli acquirenti considerano quando prendono una decisione finale di acquisto. Fate un po’ di ricerca e studiate il mercato per stabilire prezzi favorevoli che coinvolgano gli acquirenti.

È essenziale trovare un equilibrio tra essere competitivi e generare profitti allo stesso tempo.

Suggerimento 5. La spedizione gratuita è attraente

Gli acquirenti si aspettano di ricevere la merce ordinata nel più breve tempo possibile, preferibilmente gratuitamente. Ecco un trucco: alcuni venditori eBay includono le spese di spedizione nei prezzi dei prodotti e invogliano i nuovi clienti offrendo la spedizione gratuita.

Gli acquirenti vedranno sicuramente la vostra inserzione quando restringono la ricerca per “spedizione gratuita”.

Suggerimento 6. Impostare una finestra di rientro generosa

eBay consente di decidere se accettare o meno le restituzioni da parte degli acquirenti, ma promuove anche le inserzioni che offrono una politica di restituzione di 30 giorni o più. Pertanto, stabilire limiti di restituzione chiari e generosi crea fiducia negli acquirenti e vi posiziona automaticamente più in alto nei risultati di ricerca.

Suggerimento 7. Rendere felici i clienti

Un servizio clienti di prima classe lascia sempre un’impressione duratura. Rendete facile per i clienti contattarvi, rispondete ai loro feedback positivi e negativi, informateli sullo stato delle consegne e fate il passo più lungo della gamba.

A sua volta, il cliente ottiene una presenza online più visibile e fa sapere agli altri acquirenti che la sua azienda è affidabile.

Suggerimento 8. Ottenere il distintivo “Venditore più votato”.

eBay apprezza i venditori che soddisfano gli standard più elevati. Come ricompensa, eBay posiziona i venditori migliori più in alto nei risultati di ricerca che porta all’aumento delle vendite.

Ottenere il badge “Top Rated Seller” è impegnativo, poiché è necessario seguire tutti gli aspetti sopra menzionati nel miglior modo possibile; tuttavia, il premio ne vale la pena!

Suggerimento 9. Sfruttare le inserzioni promozionali di eBay

eBay offre il programma Inserzioni promosse per rendere più visibile l’inserzione che state vendendo e massimizzare i vostri profitti. Può essere un’ottima opzione, poiché è stato dimostrato che il programma ha un’eccellente capacità di targeting e garantisce fino al 40% di visualizzazioni in più.

Anche le condizioni di pagamento sono interessanti, poiché eBay addebita solo l’importo dell’oggetto venduto.

Suggerimento 10. Utilizzare le promozioni di eBay

Uno dei consigli più efficaci per promuovere le inserzioni su eBay è quello di utilizzare le promozioni eBay. eBay offre diversi tipi di promozioni che i venditori possono sfruttare, come vendite e sconti, spedizioni gratuite e inserzioni in promozione. Le vendite e gli sconti sono un ottimo modo per invogliare gli acquirenti a fare un acquisto, poiché tutti amano i buoni affari. I venditori possono creare vendite e sconti sul loro negozio eBay o su singole inserzioni ed eBay promuoverà queste promozioni ai potenziali acquirenti. Anche l’offerta di spedizione gratuita è un modo efficace per attirare gli acquirenti, in quanto elimina un costo aggiuntivo per loro. eBay offre un programma chiamato Consegna garantita eBay, che consente ai venditori di offrire ai clienti una spedizione rapida e gratuita, che può migliorare il posizionamento nei risultati di ricerca e attirare più acquirenti.

Le inserzioni promosse sono un altro modo efficace per aumentare la visibilità e le vendite su eBay. Con le inserzioni promosse, i venditori pagano una tariffa per far apparire i loro oggetti in cima ai risultati di ricerca o su altre pagine eBay pertinenti. eBay fornisce analisi dettagliate sulle inserzioni promosse, consentendo ai venditori di monitorare le prestazioni dei loro oggetti promossi e di adattare le loro strategie di conseguenza.

In generale, l’utilizzo delle promozioni eBay è un modo intelligente ed efficace per promuovere le inserzioni su eBay e incrementare le vendite. Sfruttando questi strumenti promozionali, i venditori possono aumentare la visibilità, attirare un maggior numero di acquirenti e, in definitiva, incrementare i loro profitti.

Suggerimento 11. Integrazione con M2E Pro

Come potete vedere, per portare i vostri oggetti in cima ai risultati di ricerca di eBay ci vogliono sangue, sudore e lacrime. Anche seguire tutte le migliori pratiche non garantisce un successo incondizionato. Per aiutarvi nei vostri sforzi, potete optare per uno strumento di e-commerce intelligente.

Considerate l’integrazione con M2E Pro, l’estensione nativa di Magento https://m2epro.com/it/mercatini/magento2-ebay-integrazione che, tra le altre cose, aiuta ad automatizzare la gestione dell’inventario e degli ordini su 23 marketplace eBay, tra cui eBay Motors.

Non più noiose operazioni manuali. Con M2E Pro, potete gestire l’inventario e gli ordini quasi senza alcuno sforzo da parte vostra. Nel frattempo, potrete concentrarvi su cose più urgenti, come aumentare il traffico e la visibilità delle vostre inserzioni.