Previsioni meteo 31 gennaio 2024: giorni della merla con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024: dominio assoluto dell’anticiclone anche nei giorni della merla, tempo stabile e caldo anomalo

I giorni della merla, 29-30 e 31 gennaio, considerati dalla credenza popolare i più freddi dell’anno, sono stati finora miti e con condizioni meteo stabili e anche la giornata di oggi non farà eccezione grazie alla presenza dell’anticiclone su mezza Europa. Inverno quindi che prosegue la sua assenza in Italia con mese di gennaio che si candida a salire sul podio dei più caldi. Inevitabili le ripercussioni anche sul manto nevoso, al momento pressoché assente su gran parte dell’Appennino se non di modesta quantità sulle vette più elevate. Poche novità fino al primo weekend di febbraio: avremo dunque con buona probabilità condizioni meteo asciutte su tutta l’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma non nuvolosità irregolare in transito, nebbie e nubi basse anche persistenti su Pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori schiarite in Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .