Port of Virginia continua a investire nella sostenibilità

Port of Virginia raggiunge l’obiettivo energetico in anticipo sui tempi: l’utilizzo di energia pulita aiuta il porto a compensare il suo carbon footprint

Il porto, che alimenta tutte le sue banchine con energia proveniente da fonti pulite, accelera il suo impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.

“Port of Virginia è il primo grande porto della costa orientale degli Stati Uniti ad alimentare l’intera sua operatività utilizzando energia elettrica al 100% pulita”, ha dichiarato Stephen A. Edwards, CEO e direttore esecutivo della Virginia Port Authority (VPA).

“In questo modo, il porto sta costruendo la sua reputazione come la porta d’ingresso più moderna d’America. Le nostre operazioni di carico e le prestazioni complessive sono di livello mondiale e stiamo promuovendo obiettivi di sostenibilità che sono allineati con il nostro modo di operare. Questa è un moderno approccio per raggiungere i nostri obiettivi ambientali e ci stiamo distinguendo come risultato”.

L’utilizzo di energia pulita aiuta il porto a compensare il suo carbon footprint riducendo le emissioni di carbonio del 45% per container. La riduzione si verifica in due aree target, emissioni di ambito 1 e 2. Le emissioni di ambito 1 sono le emissioni (scarico) provenienti dalle attrezzature e le emissioni di ambito 2 sono le emissioni generate dall’elettricità utilizzata per alimentare e caricare le attrezzature elettriche nonché per fornire illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, ecc. alle strutture portuali.

Questo traguardo dimostra l’impegno del porto nel sostenere la sostenibilità in Virginia. Inoltre, l’avvenimento pone il porto otto anni in anticipo rispetto al suo obiettivo originale del 2032 di utilizzare energia pulita per alimentare le operazioni, un passo fondamentale per raggiungere il suo impegno a zero emissioni nette entro il 2040.

Oggi, il porto opera 116 gru elettriche, quattro gru ferroviarie elettriche e 27 gru elettriche da nave a terra. Queste attrezzature interamente elettriche cresceranno man mano che il porto procederà all’ottimizzazione del Berth Nord ai Norfolk International Terminals – l’espansione aumenterà la dimensione dei mezzi a 152, sette e 31, rispettivamente.

“Il tipo di attrezzature che utilizziamo, il modo in cui le alimentiamo e il nostro approccio generale alla sostenibilità dimostrano ai nostri clienti e agli utilizzatori del porto che cercano catene di approvvigionamento pulite che questa porta moderna può aiutarli a raggiungere i loro obiettivi”, ha affermato Edwards. Il passaggio all’energia pulita è il risultato di un accordo di acquisto di energia (PPA) con Dominion Energy e un ulteriore accordo con Rappahannock Electric Cooperative. Il PPA garantisce la generazione e l’assegnazione di energia pulita sufficiente a supportare tutte le attuali e future esigenze megawatt operative.