L’oroscopo di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

L'oroscopo di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Attenzione, potresti pentirti un domani di avere preso decisioni avventate; per tua volontà, destino o interferenze, devi variare una situazione di lavoro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ il momento giusto per pensare ad un nuovo lavoro o magari ad approfondire lo studio. Avrai la possibilità di trovare appoggi e protezione, ma tutto nasce in maniera non facile e bisognerà faticare per ottenere.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Arriveranno informazioni utili per il tuo lavoro. Sei tra i segni più favoriti di oggi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Discussioni importanti, tutti quelli che hanno un’impresa in corso, che possono farsi valere in una discussione, non devono restare in silenzio. Oggi stai ritrovando la voglia di agire.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Oggi è scarsa la concentrazione, rimanda ogni iniziativa importante. Se c’è un problema in famiglia cerca di risolverlo. Probabile tu debba variare un progetto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Hai il meglio nell’attività. Nuovo incontro, colpo di fulmine…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ottima giornata da protagonista, se hai un ruolo di comando o comunque devi decidere cose importanti, è il momento giusto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Una giornata fervida di idee, di contatti, di occasioni, puoi proporti in modo vincente. Amore in recupero.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nell’ambito del lavoro ci sono meno problematiche rispetto al passato, ad esempio se fai la stessa attività ti pesa meno o è in vista un cambiamento.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La fortuna ti raggiunge insperata. In un settore della tua vita bisogna ripartire da zero, puoi superare una prova, ti senti meglio.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Prima di dire cose sbagliate pensa bene; resta purtroppo uno stato fisico pesante, nel senso che sei stanco. Serata sotto tono.

Pesci

Belle notizie arriveranno, ma bisogna muoversi prima per cercare di sfruttare al massimo ciò che sarà. Ci possono essere buone novità che possono riguardare l’amore. Stanchezza in serata.