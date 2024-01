Montegro torna con il nuovo singolo “Occhi Stanchi”

Online il nuovo singolo del cantautore Pop Montenegro, menzionato dal Club Tenco, scritto in occasione del “Music For Change/Musica Contro Le Mafie”

“Occhi Stanchi” è il singolo che Montegro ha scritto e composto durante il “Music for Change, Musica Contro le Mafie”, all’interno dei boCS Art. Il brano è una presa di coscienza delle contraddizioni che viviamo ogni giorno, per tutte le volte che non prendiamo posizione o facciamo finta di non vedere dei problemi semplicemente perché non ci riguardano in maniera diretta. Occhi stanchi è una provocazione, una traduzione dei nostri tempi in tema di democrazia e resistenza, ovvero come difendere valori e principi costituzionali che contengono diritti fondamentali su cui è stato fondato il nostro Paese.

Montegro è Daniele Paolucci, classe ‘96, un giovane artista che ha fatto del suo percorso dalla provincia a Roma un percorso di vita e di storie da raccontare. Canzoni che si muovono per immagini, piccoli quadri che generano immedesimazione, storie che riescono a essere intime e allo stesso tempo a evocare sentimenti collettivi.

Autore, cantante, polistrumentista, Montegro ha di recente co-firmato con Max Gazzè “Un’altra adolescenza”, uno dei brani dell’ultimo disco del cantautore romano.