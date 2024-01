“Monster” è il nuovo singolo degli Elephants In The Room

Si intitola “Monster” la nuova canzone degli Elephants In The Room: il brano della rock band romana fuori sulle piattaforme streaming e in radio

MZK Lab presenta Monster, nuovo singolo degli Elephants in The Room fuori su tutte le piattaforme streaming e in radio. Il brano della rock band romana – già nominati Artisti del mese di novembre 2020 su MTV New Generation – nasce durante una sessione di improvvisazione a briglie sciolte dove il proprio passato pop/punk è riemerso con forza dando vita ad un pezzo pieno di energia che rappresenta a pieno la band. Il testo, che parla del rapporto con il proprio mostro interiore, nasce solo successivamente all’idea musicale.

“Questa canzone parla di ‘Mostri’: errori, risentimenti, rimpianti sono solo alcune forme che il mostro può assumere e ti cercherà ed inseguirà finché non placherai la sua sete di dolore. Non lasciarti andare, il mostro potrebbe impossessarsi di te in qualsiasi momento. Pensi di essere solo perché lui ti porterà a crederlo, in realtà davanti a te hai le persone che ami. Ti faranno scudo e ti aiuteranno a vincere la tua guerra.” – Elephants In The Room.

CREDITS

Testi e musiche: Daniele Todini, Emanuele Stellato, Eric Borrelli

Mix e mastering Marco Gargani

Project manager Jacopo Mancini

Artwork copertina: oddspov.com

Studio: Muziki Factory

CHI SONO GLI ELEPHANTS IN THE ROOM?

Il progetto Elephants in the Room nasce agli inizi del 2019 dall’incontro fra Daniele Todini, Emanuele Stellato ed Eric Borrelli, musicisti della periferia Nord di Roma. Il nome nasce dal desiderio di ribaltare l’aforisma inglese “L’elefante chiuso nella stanza”, invitandolo a reagire ed uscire finalmente fuori dalla sua comfort zone.

Nel 2020 inizia la collaborazione con MZK Lab, etichetta indipendente romana, che li porta alla loro prima release ufficiale “Done”, singolo che ottiene 60.000 streaming su Spotify in poche settimane ed il riconoscimento di “Artisti del mese di novembre” su MTV New Generation.

Segue il brano “I Love It” che porta la band sul palco di X-Factor 2022 aggiudicandosi la poltrona dei Bootcamp capitanata da Rkomi, conquistata grazie alla cover di Superstition (Stevie Wonder) reinterpretata in chiave puramente rock.

Dall’uscita del loro primo album “One Step Forward, Two Steps Back” nel febbraio 2023, disponibile anche in versione vinile, sono seguite diverse date estive per la promozione del disco come l’opening ai Modena City Ramblers a Prato a Tutta Birra, il Frogstock Fest in apertura agli España Circo Este e il suggestivo Indiegeno Fest in terra siciliana.