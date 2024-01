Mitsui O.S.K. Lines noleggia a tempo la Green Pioneer

La compagnia di navigazione giapponese Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ha stipulato un contratto di noleggio a tempo per la nave trasporto ammoniaca “Green Pioneer”

La compagnia di navigazione giapponese Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ha stipulato un contratto di noleggio a tempo per la nave trasporto ammoniaca “Green Pioneer” con Yara Clean Ammonia Switzerland, una consociata di Yara International ASA, il più grande produttore mondiale di fertilizzanti azotati.

La nave, costruita nel 2010, è destinata al trasporto di ammoniaca, principalmente nella regione del Pacifico. L’ammoniaca è attualmente utilizzata principalmente come materia prima per i fertilizzanti, ma si prevede che vedrà un aumento significativo della domanda in futuro come energia pulita di prossima generazione che non emette anidride carbonica quando bruciata, come la combustione mista nelle centrali a carbone e l’utilizzo come vettore di idrogeno. MOL e il Gruppo Yara collaborano da quando hanno firmato un memorandum d’intesa sui progetti di decarbonizzazione, incluso il settore dell’ammoniaca, nel 2022 e la conclusione di questo regolare contratto di noleggio è uno degli obiettivi raggiunti grazie a quell’accordo.

Entrambe le società mirano a costruire una partnership a lungo termine nel settore dell’ammoniaca pulita e ad espandere attivamente la loro attività per costruire una catena di approvvigionamento dell’ammoniaca.

Nel 2021, MOL ha deciso di rientrare nel business del trasporto dell’ammoniaca dopo quasi cinque anni di assenza dal commercio. MOL supporta inoltre il business del trasporto dell’ammoniaca con l’approvazione recentemente annunciata di una nuova strategia del Mission Possible Partnership volta a promuovere la decarbonizzazione nell’industria.

La strategia di transizione settoriale “Realizzare l’ammoniaca a emissioni nette zero” mira ad aumentare la produzione di ammoniaca a zero emissioni, potenzialmente utilizzabile come combustibile marino pulito. Nel 2022, MOL e i costruttori navali connazionali Tsuneishi Shipbuilding e Mitsui E&S Shipbuilding hanno lanciato un progetto congiunto volto a sviluppare e costruire un vettore di gas liquefatto oceanico che utilizzerà l’ammoniaca come combustibile principale.

La nave è concepita come una nave ammoniaca/GPL di medie dimensioni dotata di un motore principale che può funzionare principalmente con ammoniaca e che punta a emissioni nette di anidride carbonica (CO2) zero durante la navigazione utilizzando parte del suo carico di ammoniaca come combustibile