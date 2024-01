Luca Gianotti in libreria con una nuova edizione de “L’arte del camminare”

Il volume “L’Arte del camminare” di Luca Gianotti, fuori per Edizioni Ediciclo, arriva in libreria in una nuova edizione

Arriva in libreria la riedizione ampliata e aggiornata dell’Arte del camminare di Luca Gianotti, fondatore e coordinatore de La Compagnia dei Cammini, associazione di turismo sostenibile dedita al viaggio a passo lento. Il libro di Ediciclo Editore 2023 (prezzo 16 euro | pagine 156 | collana Ossigeno) con la prefazione di Wu Ming 2 ripercorre l’esperienza del camminare come uno strumento per lavorare non solo sull’aspetto fisico come fitness, ma soprattutto sull’interiorità, sull’allenamento alla serenità e all’armonia.

È un viaggiare a bassa velocità, quello di cui parla Gianotti, la forma di viaggio che consente maggiormente un approfondimento verticale dei luoghi attraversati. Un manuale per tutti i camminatori e per le esperienze che affrontano nel passo lento: entrare in contatto con la Terra calpestata, abbandonarsi alla Natura, accogliere l’abbraccio del sole caldo e l’umido della pioggia, accarezzare un albero, dormire sotto le stelle, ascoltare i rumori, bagnarsi in un torrente, assaggiare i frutti della terra, ammirare il volo di un rapace. Un’analisi attenta e rigorosa della disciplina del cammino, diventata negli ultimi anni un bisogno primordiale, un recupero di tempo ed energia antichi, attraverso un nuovo approccio al viaggio e al mondo.

“Quando camminate non abbiate fretta di arrivare – spiega l’autore Luca Gianotti – il corpo si predisporrà naturalmente al gesto antico del camminare, e la mente si libererà dalle tossine, i pensieri negativi, le ansie e le preoccupazioni, e in pochi giorni entrerà nel qui e ora del cammino, che sarà da lì in avanti il vostro stato naturale”.

“L’artista viandante non conosce schermi, nostalgie fittizie, gerarchie visive, torcicolli, soste scomode, voyeurismi – si legge nella prefazione di Wu Ming 2 – La sua visione del mondo è la più vicina che si possa immaginare alla verità pulsante, caotica e indifferenziata della vita. Quando vuole voltarsi, si volta: per lanciare un’occhiata all’altro lato delle cose. Quando vuole fermarsi, si ferma: non ha che da interrompere il ritmo dei passi.”

Dallo sciamanesimo tolteco al buddismo zen sono tante le tradizioni nel mondo che hanno adottato il camminare come pratica di consapevolezza e armonia. La ricerca della pace interiore, il qui e ora, il lasciar andare ansie e preoccupazioni, la sincera volontà di essere felici: queste le parole chiave del processo liberato dal cammino che ormai sempre maggiormente viene scelto come modalità di viaggio. E così camminare diventa attività di vagabondaggio spirituale e di crescita interiore, diventa sempre di più un gesto rivoluzionario.

Luca Gianotti è nato nel 1961 a Modena; laureato in filosofia, guida di trekking, è tra i fondatori della Compagnia dei Cammini. È escursionista e scialpinista; ha attraversato a piedi il Vatnajokull (Islanda), uno dei più grandi ghiacciai al mondo e il deserto del Sahara algerino in mtb. Ha camminato in tutto il mondo, anche se ha sempre privilegiato i cammini mediterranei, dove accompagna gruppi di viaggiatori. Ha creato negli anni alcuni cammini di successo: il Cammino dei Briganti, la Via Cretese, il Sentiero Spallanzani. Altri libri pubblicati: Parole in cammino (Ediciclo 2013), La spirale della memoria (2015), Cammina Italia (a cura di, Ediciclo 2020), The Cretan Way (2021), Cammino dei Briganti (2023).