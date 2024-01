Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo di Pietro patteggia 4 anni e 4 mesi

Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida della Lamborghini che travolse una Smart in cui viaggiava Manuel, morto sul colpo, ha patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi

Quattro anni e quattro mesi: a tanto ammonta la condanna patteggiata da Matteo Di Pietro per l’incidente di Casal Palocco, dove il 14 giugno 2023 è morto Manuel, bimbo di 5 anni, che viaggiava su una Smart insieme alla mamma e alla sorellina di tre anni, rimaste ferite. L’incidente avvenne in via Archelao, tra Casal Palocco e Acilia. L’auto della famiglia è stata travolta dalla Urus Lamborghini guidata ad altissima velocità (120 chilometri orari, secondo la ricostruzione delle indagini) da Di Pietro. L’auto era stata presa a noleggio.

Il ventenne Di Pietro, volto noto del gruppo di youtuber Theborderline, ha patteggiato una pena di quattro anni e quattro mesi per omicidio stradale aggravato e lesioni. L’entità della pena è frutto di un accordo raggiunto tra la Procura e la difesa del giovane: oggi, su questa richiesta, è arrivato il sì del giudice. Davanti al giudice ha reso dichiarazioni spontanee, scusandosi. La responsabilità l’aveva già ammessa durante l’interrogatorio avvenuto mesi fa. Ha anche espresso l’intenzione di aderire a progetti sulla sicurezza stradale.

Ecco le parole di Matteo Di Pietro: “Chiedo scusa: sono molto addolorato per quanto avvenuto. Sono io il responsabile, come già avevo detto nell’interrogatorio di garanzia. In futuro vorrei dare una mano, impegnarmi in progetti che riguardano la sicurezza stradale. Questo è il mio obiettivo. Un obiettivo sociale”.

