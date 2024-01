Dermatologia: Etherna e Almirall sviluppano nuove terapie basate su mRNA

Almirall e la biotech belga Etherna annunciano un’alleanza multi-target per scoprire e sviluppare nuove terapie basate su mRNA per gravi malattie della pelle

Almirall e la biotech belga Etherna hanno annunciato un’alleanza multi-target per scoprire e sviluppare nuove terapie basate su mRNA per gravi malattie della pelle, tra cui il cancro della pelle non melanoma.

“In Almirall siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per i pazienti affetti da malattie della pelle e siamo entusiasti dell’alleanza strategica con etherna per rafforzare la nostra pipeline con prodotti a base di mRNA”.

L’alleanza combina e sfrutta le innovative capacità proprietarie di Etherna in materia di mRNA e le formulazioni a base di nanoparticelle lipidiche (LNP) con l’esperienza di Almirall in dermatologia medica per accelerare la scoperta di nuove opzioni terapeutiche. Il delivery di mRNA formulato in LNP per la traduzione transitoria e locale di proteine terapeutiche offre l’opportunità unica di codificare per più componenti terapeuticamente attivi in un unico trattamento.

Etherna e Almirall collaboreranno alle attività di ricerca, mentre Almirall si occuperà dello sviluppo clinico e della commercializzazione. Secondo i termini dell’accordo, Etherna riceverà pagamenti iniziali e di accesso alla tecnologia. Inoltre, etherna ha diritto a ricevere pagamenti per milestone commerciali e di sviluppo basati sul successo, che potrebbero superare i 300 milioni di euro, a seconda del lancio e del successo commerciale di più prodotti, oltre a royalties graduali basate sulle future vendite globali. Ulteriori dettagli finanziari non sono stati resi noti.

Karl Ziegelbauer, Chief Scientific Officer di Almirall, ha dichiarato: “In Almirall siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni per i pazienti affetti da malattie della pelle e siamo entusiasti dell’alleanza strategica con etherna per rafforzare la nostra pipeline di prodotti basati sull’mRNA”.

Bernard Sagaert, CEO di etherna, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Almirall per far progredire le terapie a base di mRNA nella dermatologia medica. Almirall ed etherna condividono l’idea che l’applicazione intradermica di mRNA formulati in LNP sia una strategia molto promettente per offrire nuove ed efficaci opzioni terapeutiche che porteranno enormi benefici ai pazienti”.

La tecnologia LNP

Le nanoparticelle lipidiche (LNP) fungono da nanocarrier avanzati per la somministrazione di acidi nucleici. Contribuiscono a proteggere il carico utile attivo dalla degradazione sistemica e lo trasportano al sito d’azione previsto. Evitando la degradazione e aumentando il rilascio del carico utile nel citosol, le LNP consentono di realizzare terapie con acidi nucleici più efficienti ed efficaci.

Etherna ha sviluppato competenze e implementato una serie di approcci sperimentali per personalizzare le LNP per applicazioni terapeutiche specifiche. Inoltre, l’azienda belga ha sviluppato librerie proprietarie di lipidi ionizzabili con diverse proprietà che utilizza per sviluppare le cLNP.