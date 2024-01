Cosa controllare quando acquisti un’auto di seconda mano online?

Comprare una macchina usata può essere un’alternativa sicuramente più economica rispetto a comprarne una nuova.

I siti specializzati sono molti, ma cosa controllare quando acquisti un’auto online?

Oltre ai siti che propongono usato sicuro online, puoi anche visitare i portali dedicati alle aste di quattro ruote. Ad esempio su eCarsTrade puoi visualizzare le aste auto Belgio e trovare prezzi vantaggiosi su utilitarie affidabili o berline di lusso. Qui potrai godere di numerosi vantaggi, come ad esempio:

veicoli ex leasing : naviga tra decine di modelli di auto ex leasing di aziende belghe e scegli la più conveniente per te;

: naviga tra decine di modelli di auto ex leasing di aziende belghe e scegli la più conveniente per te; valutazione : gli esperti di eCarsTrade ti forniranno dei rapporti di valutazione trasparenti su ogni singola auto in asta;

: gli ti forniranno dei trasparenti su ogni singola auto in asta; facile partecipazione: hai la possibilità di partecipare all’asta e fare la tua offerta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Se la tua offerta risulterà vincente, puoi decidere di ritirare direttamente la tua auto tramite una ditta di trasporto specializzata oppure lasciare che eCarsTrade la consegni direttamente a casa tua.

Quando compri un’auto usata online, così come quando la acquisti in concessionaria, ci sono dei punti da controllare. Non potendo eseguire controlli diretti sulla meccanica o lo stato dell’auto, dovrai procedere con delle verifiche documentali.

Constatare che tutto sia in regola è essenziale prima di acquistare un veicolo usato. Qui di seguito ti proponiamo una checklist in 5 punti da tenere in considerazione prima di ultimare il tuo acquisto.

5 controlli da fare prima di comprare un’auto di seconda mano

Come ti abbiamo anticipato, anche se non puoi eseguire controlli sull’auto, esistono delle verifiche che puoi eseguire anche a distanza. Infatti, puoi accertarti della presenza o meno di alcuni documenti essenziali e leggere rapporti dettagliati. Qui di seguito ti forniamo 5 consigli per confermare la bontà del tuo acquisto.

1 – Certificato di conformità

La prima verifica da effettuare riguarda il Certificato di Conformità, che accerta la soddisfazione di alcuni requisiti minimi da parte del veicolo. Per esempio, se decidi di acquistare un’auto all’asta, la maggior parte di esse è fornita di un Certificato di Conformità.

2- Rapporto di valutazione

Il secondo passo è controllare il rapporto di valutazione che normalmente viene fornito e la cronologia delle riparazioni. In questo modo potrai verificare se il veicolo ha avuto gravi problemi alla meccanica in passato.

Questo ti permetterà di evitare di acquistare un’auto che ben presto necessiterà di interventi di manutenzione importanti. Se decidi di acquistare una macchina all’asta su eCarsTrade potrai contare su rapporti di valutazione completi e su schede di manutenzione dettagliate.

3 – Verifica il chilometraggio

Altro aspetto importante è la verifica del chilometraggio per evitare di comprare un veicolo che abbia già percorso molta strada. Negli acquisti online dovrai fidarti del venditore, a meno che non esista un certificato che attesti il reale chilometraggio dell’auto.

Come nel caso delle auto di eCarsTrade, che sono dotate di Car Pass. Tale documento garantisce la veridicità del chilometraggio del veicolo e aiuta a prevenire le frodi.

4 – Utilizza un VIN decoder

Un Vin Decoder ti aiuterà nella tua ricerca dello storico dell’auto: inserendo il numero di telaio del veicolo avrai accesso a informazioni importanti sulla storia dell’auto interessata.

5 – Consulta un forum di appassionati

Un’altra buona pratica potrebbe essere consultare un forum di appassionati di auto per vedere se il tuo modello ha subito richiami da parte della ditta produttrice. Oppure se presenta altre problematiche di cui dovresti essere a conoscenza prima di compiere l’acquisto.